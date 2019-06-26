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26.06.2019 05:52
Рубрика: В мире

Коррупционерам не хватает мест

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 137(7895)
К неожиданному результату привела борьба с коррупцией в Киргизии. Следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, в который водворяют высокопоставленных чиновников, обвиненных в должностных преступлениях, оказался переполнен. Глава Антикоррупционной службы (АКС) ГКНБ просит перевести часть арестантов в Бишкекское СИЗО.

С просьбой о переводе некоторых чиновников в другое место руководитель АКС Сагынбек Исмаилов обратился к суду во время процесса над экс-мэрами столицы Киргизии Кубанычбеком Кулматовым и Албеком Ибраимовым. Бывших градоначальников, а также еще 12 чиновников разного ранга обвиняют в коррупции.

Генпрокуратура Киргизии просит лишить экс-президента иммунитета

Оба мэра стали фигурантами уголовного дела в рамках антикоррупционной кампании, продолжающейся в Киргизии уже около года. В течение этого времени обвинения в разных должностных преступлениях были предъявлены членам правительства, включая премьеров и вице-премьеров, бывшему генпрокурору, парламентариям, представителям аппарата президента и других органов власти.

Кстати

Ранее глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков неоднократно заявлял, что будет вести борьбу с коррупцией, невзирая на должности и заслуги тех или иных людей. По его словам, это трудная задача, и поэтому он надеется на поддержку простых граждан.

В мире экс-СССР Киргизия
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