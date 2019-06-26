Собаки лучше работают за еду: Деннис Куэйд о фильме "Собачья жизнь 2"

27 июня на российские экраны выходит "Собачья жизнь 2", продолжение необычайных приключений собаки по кличке Бэйли, которая в силу различных обстоятельств и естественных причин регулярно умирает, но каждый раз воскресает в новом лохматом теле и стремится воссоединиться со своим первым и любимым хозяином - Итаном.

Роль Итана вновь исполнил Деннис Куэйд, дважды номинант "Золотого глобуса" и просто замечательный актер, известный ролями в классической фантастике Вольфганга Петерсена "Враг мой", не менее классическом детском фэнтези "Сердце дракона", сериале "Фортитьюд" и других знаковых произведениях. Именно с ним мы поговорили о съемках, о различиях между подходами к работе режиссеров, снимавших первую и вторую части, об искусственном старении и многом другом.

Итак, вы снова сыграли Итана, хозяина главного героя. Сложно было вернуться к этой роли?

Деннис Куэйд: На самом деле нет, вовсе не сложно. Потому что я понял, что я на самом деле и не играл этого персонажа в общепринятом смысле - его история была рассказана с момента, когда он был еще мальчишкой, а я всего лишь третий по счету актер, который изобразил его в оригинальном фильме. Так что вжиться нужно было скорее не в человека, а в момент, сыграть необходимые эмоции, вот и все.

После первого фильма сменился режиссер - на место Лассе Халльстрема пришла Гейл Манкусо. Как вам она?

Деннис Куэйд: Гейл - невероятная, у нее совершенно другой подход. Лассе, конечно, тоже отличный режиссер, но он работает в очень, скажем так, европейской манере, которая предполагает больше пространства для импровизации. Иными словами, он поддается течению, чтобы все происходило само по себе, естественно. И это потрясающе, безусловно. Однако Гейл, наоборот, любит держать все под контролем, она привнесла в съемочный процесс элемент воспитания - и это правильно, поскольку фильм-то все-таки о семье.

То есть в первую очередь, мне кажется, он об отличиях во взаимоотношениях с собакой: одного человека в определенные периоды жизни - на примере Итана в молодости и Итана-старика, и разных людей - у нас также есть одинокая девушка в активном поиске, полицейский и другие персонажи. Но в конечном итоге главная идея фильма - собака как ключ к эмоциональному благополучию семьи. Причем на протяжении нескольких поколений этой семьи - ведь теперь Бэйли, нашему главному герою, предстоит заботиться о внучке моего персонажа.

У вас ведь и у самого есть собака. Помогло ли это вам в работе с собаками на площадке?

Деннис Куэйд: Да, несомненно. Чему я на собственном опыте общения с собаками научился, так это тому, что как и у нас, людей, у всех собак есть что-то между собой общее. Мы, например, округляем глаза, когда удивлены чем-то, и у них тоже есть похожий набор реакций и сигналов, собственный невербальный язык. Это действительно так.

Кто лучше работает за угощение: вы или собаки?

Деннис Куэйд: Пожалуй, у собак это лучше получается. Наверное, потому что им больше ничего и не нужно.

Для одной из сцен вас и Марг Хельгенбергер состарили с помощью грима. Расскажите, как это было.

Деннис Куэйд: Каждый день на наложение грима уходило по четыре часа, и потом еще целый час приходилось его снимать. Лично для меня это было самой трудной частью работы. Но оно того стоило. Гримеры проделали впечатляющую работу. Поверьте, мне есть, с чем сравнить: еще в 80-х я сталкивался с подобным, и с тех пор прогресс в этом плане шагнул далеко вперед. Серьезно, даже на ощупь все как будто по-настоящему, не отличить от реальной кожи.

Это как-то помогало в игре?

Деннис Куэйд: Конечно, определенно помогало, играть гораздо легче, потому что и играть-то особенно усердно не приходится!

Вам с Марг Хельгенбергер уже доводилось играть мужа и жену ("Крутая компания", 2004 - "РГ-Кинократия"). Каково было вновь сойтись?

Деннис Куэйд: Очень легко. Мы почти даже ничего не обсуждали. С ней очень приятно работать, у нас прекрасная "химия". Правда, не вру: столько лет прошло, а как будто и не расставались. Самое важное тут, конечно, доверие - ведь это наш второй притворный брак.

Фильм затрагивает довольно мрачные темы, хотя он, в общем-то, детский…

Деннис Куэйд: Да, но это лучший способ научить детей реальной жизни. Показать им, что их родители неидеальны, а мир далек от совершенства. Чтобы им было легче это принять, можно рассказать историю на примере, допустим, какой-нибудь куклы, мы же подаем историю с точки зрения собаки.

Для ребенка собака - не просто животное. С появлением собаки у ребенка впервые появляется ответственность за кого-то помимо себя самого, он учится тому, что не все вертится вокруг него, ведь за собакой нужно ухаживать, кормить ее, гулять с ней. Вообще секрет успеха "Собачьей жизни" - в том, что зрители соотносят с увиденным собственный опыт, собственные истории о себе и своих питомцах. Вот почему она находит столь глубокий эмоциональный отклик: осознание того, что с питомцем рано или поздно придется попрощаться, - это тоже часть жизни.

Что бы вы хотели, чтобы зрители получили от этого фильма?

Главное - развлечение. Чтобы они не зря потратили свое время. Я не думаю, что этот фильм спасет мир или изменит его, мне просто нравится история, и я надеюсь, что она найдет такое же место в сердцах других людей, как в моем сердце. Как другие фильмы про собак, которые мне нравились в детстве. Как "Старый Брехун", например (диснеевский фильм 1957 года - "РГ-Кинократия"). Хотя "Собачья жизнь" лучше, чем "Старый Брехун" - здесь собака тоже умирает, но возвращается. Или "Лохматый пес", или "Приключения Рин Тин Тина". Вот Лесси мне никогда не нравилось, не сложилась у меня с ней эмоциональная связь. Слишком уж она красивая, наверное, будто модель какая-то.