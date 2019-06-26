Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Галина Мисливская 
13:50 26.06.2019

Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Многодетные семьи, взявшие ипотеку, получат компенсацию на выплату кредита. Такой закон одобрил в среду на пленарном заседании Совет Федерации.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно документу, семьи ипотечников, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети, смогут получить до 450 тысяч рублей на погашение кредита.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами

Если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов за пользование кредитом.

Право на такую компенсацию имеют только граждане РФ. Помощь предоставляется однократно в отношении лишь одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после получения компенсации. При определении права на такую помощь не будут учитываться дети с иностранным гражданством, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или было отменено усыновление.

Закон подготовлен во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, в целях улучшения их жилищных условий.

Правительство РФ определит порядок реализации этих мер господдержки, включая порядок обращения граждан за их предоставлением и необходимый перечень документов. Агентом кабмина будет выступать АО "Дом.РФ".
 

Сейчас читают

Жилая недвижимость
10:20

Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля

Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля

В России 1 июля поменяются правила долевого строительства. Теперь застройщики будут брать деньги не у дольщиков, а занимать в банках. В тонкостях нового порядка и как он может изменить рынок недвижимости, разбиралась "РГ"

Банки
06:44

Кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами

Кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами

31 июля вступит в силу закон об ипотечных каникулах. О том, в каких случаях можно приостановить выплаты по ипотеке, "РГ" рассказала замначальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина

Страхование
24.06.2019

ВСС: Страховщики передадут в Фонд дольщиков около 15 млрд рублей

ВСС: Страховщики передадут в Фонд дольщиков около 15 млрд рублей

Страховщики передадут в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 15 млрд рублей, собранных по страхованию ответственности застройщиков. Такую экспертную оценку в "РГ" озвучила вице-президент ВСС Светлана Гусар