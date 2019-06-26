Совфед одобрил закон о приостановке действия ДРСМД

Президентский законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательно принят парламентом - в среду его единогласно одобрил Совет Федерации.

Документ был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом и вступил в силу 1 июня 1988 года.

По условиям договора стороны обязались ликвидировать в течение трех лет после его вступления в силу все свои ракеты средней и меньшей дальности (дальность полета от 1000 до 5500 км и от 500 до 1000 км), пусковые установки и вспомогательное оборудование. Стороны договорились не производить и не испытывать новые ракеты указанной дальности и установки к ним.

Договором также определено, что каждая из сторон имеет право выйти из него, если она решит, что связанные с ним "исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". В этом случае другая сторона должна быть уведомлена за шесть месяцев до даты такого выхода. США официально уведомили РФ о приостановлении своего участия в договоре и о начале процедуры выхода из него нотой Госдепартамента 2 февраля 2019 года.

"Принятие решения о приостановлении договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями", - отметил, представляя закон, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев. Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что Россия не расторгает договор и оставляет за собой право возобновить его действие решением главы государства.

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, "что если Россия до 2 августа не уничтожит ракеты, которые, по утверждениям США, нарушают договор, то НАТО примет ответные шаги". По мнению Пушкова, это может означать, что "идет постепенная подготовка к размещению в будущем американских ракет средней и меньшей дальности в Европе".

"Крайне важно этого не допустить, этот шаг представляет огромную опасность", - уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она дала поручение комитетам Косачева и Бондарева продумать план информационных мероприятий с коллегами из европейских парламентов. "Необходимо вести такую работу с нашими коллегами по противодействию возможному размещению ядерных ракет на европейском континенте", - заявила она.

Подобную просьбу спикер адресовала также присутствовавшему на заседании замминистра иностранных дел Сергею Рябкову.

Напомним, Россия приостановила выполнение ДРСМД на основании указа президента от 4 марта 2019 года "до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия". Одобренный сегодня закон вступит в силу со дня официального опубликования.