Совфед одобрил закон о выращивании мака в медицинских целях

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который разрешает выращивать опийный мак и другие наркосодержащие растения для производства обезболивающих.

Необходимость принятия такого документа связана с тем, что сейчас подобные опиаты производят страны, которые ввели санкции против РФ, в самой же России культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях запрещено.

Согласно закону, выращивать опийный мак и подобные растения будут по лицензии государственные унитарные предприятия, чье имущество которых находится в федеральной собственности. Непереработанные остатки посевов подлежат уничтожению.

Целевым использованием растений будет считаться "производство используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ".

Определением сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в медицинских целях, займется правительство.