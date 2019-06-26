Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ при ипотечных каникулах

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц материальной выгоды, полученной в ходе ипотечных каникул.

Документ внесли в Госдуму главы обеих палат Федерального Собрания - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Согласно закону, "материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение этого льготного периода" не признается доходом налогоплательщика.

Напомним, что закон об ипотечных каникулах предусматривает предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ипотечных каникул до шести месяцев. Однако согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные за счет разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке 35%. Одобренный сегодня закон устраняет эту юридическую коллизию.