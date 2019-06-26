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26.06.2019 21:14
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Ростову" в рамках турнира в Австрии

Текст: Артур Нанян (Пеллау, Австрия)
Московский "Спартак" потерпел первое поражение в летнее межсезонье. Команда Олега Кононова в контрольном матче в Австрии уступила со счетом 0:2 "Ростову".
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

До старта сезона в Премьер-лиге осталось чуть больше двух недель. Времени опробовать новые связи и просмотреть новичков не так уж и много. И каждый контрольный матч в такой ситуации важен. Особенно если речь идет о встречах, проводимых в рамках пусть и предсезонного, но все же турнира.

Фото: РИА Новости
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Выбор места соревнования неслучаен. В Австрии шикарная погода, отличные поля. Играются матчи Кубка Париматч Премьер в симпатичном городке Пеллау, до которого от Вены два часа езды на машине. Стадион здесь, разумеется, не самый большой, зато очень уютный. Рядом с ареной находится буфет, в котором немногочисленные болельщики могли сытно поесть перед игрой и посмотреть на разминку футболистов.

Как и ожидалось, "Ростов" со "Спартаком" выставили смешанные составы. У москвичей с первых минут вышли такие игроки как Максим Глушенков, Георгий Мелкадзе, а главное - вернувшийся из аренды Джано Ананидзе. Что касается дончан, то здесь стоит отметить попадание в старт Дмитрия Полоза и Хорена Байрамяна, выступавших в прошлом сезоне за "Рубин".

Как раз Полоз, не подписавший еще контракт с "Ростовом", открыл счет в матче. Уже на третьей минуте он при помощи рикошета от Ильи Кутепова поразил ворота Александра Максименко. Удвоили преимущество "желто-синие" еще до перерыва: на 32-й минуте с передачи бывшего спартаковца Ивелина Попова отличился Александр Саплинов.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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После первого тайма главный тренер "красно-белых" Олег Кононов произвел сразу семь замен. Вышли, в частности, Артем Ребров, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ломовицкий. Надо отметить, что благодаря этим заменам "Спартак" чуть оживился. Два момента было у Ломовицкого, однако полузащитнику не хватило удачи.

"Ростов" выстоял и одержал победу. В следующем матче турнира в Австрии команда Валерия Карпина встретится 30 июня с "Краснодаром", а спартаковцы в тот же день в рамках столичного дерби выяснят отношения с ЦСКА.

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