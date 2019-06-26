Спасатели МЧС России и Сербии потушили пожар на химпроизводстве

Условную аварию на потенциально опасном объекте совместными усилиями ликвидировали спасатели России и Сербии в сербском городе Ниш.

В рамках международных учений "Сербия-2019" сотрудники двух наших чрезвычайных ведомств отработали также совместные действия по ликвидации пожара в высотном здании и помощи при серьезном ДТП со множеством пострадавших. В качестве полигона выступила территория старого машиностроительного завода. Там по сценарию разлилась и загорелась железнодорожная цистерна с ядохимикатами. Сначала в ход пошла "тяжелая артиллерия". На очаг произвел слив воды вертолет Ка-32, прибывший в Сербию из Невского спасательного центра. Потом к дымящейся цистерне выдвинулись спасатели в специальном облачении. И если тут все прошло гладко, поскольку спасатели в тяжелой амуниции разговаривать друг с другом не могли, маски не позволяли, то при работах на ДТП проявились языковые различия. Сербский язык хоть по смыслу частично понять можно, но обозначение инструментов и спецтехники, которую надо было подать, - это все же специальные термины, которые зачастую звучат по разному на двух языках. Но это все же незначительные шероховатости. Профессионалы быстро справились и вытащили живыми из искореженных машин условных раненых.

Кстати, кроме сербов и русских, на учениях присутствуют спасатели еще 5 стран. И если, скажем, боснийский язык понять тоже частично можно, то испанский кубинских спасателей или венгерский от 45 прибывших венгров - это реально тяжко. На помощь пришел язык жестов и частично английский. В целом проблем не возникло. Все знают свое дело отлично. МЧС семи стран прислали действительно лучших специалистов. Тут и водолазы, и пожарные, и даже спасатели-альпинисты.

Учения на самом деле, хоть и первые в нашей совместной истории, но по-настоящему масштабные. И главное, в них, по признанию участников, - это даже не совместные действия, а вопросы информационного взаимодействия. Это на самом деле то, чем может гордиться МЧС России. Мы создали самую продвинутую на данный момент информационную систему связи и опередили на несколько лет все чрезвычайные ведомства мира.

Скажем, сегодня при отработке реагирования на разрушительное землетрясение на Балканском полуострове масштаб разрушения и меры реагирования могли наблюдать спасательные службы 40 стран мира. И все в онлайн-режиме.

Связисты МЧС России в тесном содружестве с сербами, которые выложились по полной для этих учений и постарались при своих весьма скромных бюджетных возможностях обеспечить максимум, наладили прямую связь с Национальным антикризисным центром в Москве. А он в свою очередь обеспечил связь с подобными центрами в Брюсселе и Женеве. То есть сейчас по сути полмира может вживую наблюдать, причем не в статике, а в динамике, как развивается ситуация по ликвидации условных аварий в реальной картинке, прогнозах и 3D-моделях.

МЧС России провел космический мониторинг обстановки на всей территории Балканского полуострова. Были выполнены оперативные расчеты последствий землетрясения и комплексное моделирование складывающейся обстановки. То есть фактически построен алгоритм и действующая модель глобального международного взаимодействия в формате глобальной сети центров управления в кризисных ситуациях.

"В ходе учений была организована совместная работа ситуационных центров чрезвычайных ведомств в рамках специализированного информационного ресурса (VOSOCC) УКГВ ООН, которая позволяет более оперативно обмениваться информацией в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, требующих международного гуманитарного реагирования", - сообщили корреспонденту "РГ" в совместном российско-сербском гуманитарном центре.

За ходом учений наблюдали и те, кто их открывал. Это первый замглавы МЧС России Александр Чуприян и госсекретарь Сербии Милослав Миличкович.

Оба они согласны с тем, - и это отмечалось на церемонии открытия - что сейчас ни одна страна в мире не способна в одиночку справиться с масштабными чрезвычайными ситуациями.

- Поэтому так важно наращивать практическое взаимодействие пожарных и спасателей наших стран, их способность быстро и эффективно прийти на помощь при возникновении масштабных бедствий и катастроф", - подчеркнул первый замглавы МЧС России.