В мире
26.06.2019 15:40
Текст: Сергей Голесник (golesnik@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 23(891)

Зри в Корень

Спустя 325 лет "Библия для бедных" вернулась на родину ее создателя
Городок Дубровно на Витебщине, граничащий со Смоленской областью, не перестает удивлять открытиями.
Виктор Пензин, президент Академии народного искусства России, почти 10 лет занимался воссозданием Библии Василия Кореня. Фото: Сергей Голесник Виктор Пензин, президент Академии народного искусства России, почти 10 лет занимался воссозданием Библии Василия Кореня. Фото: Сергей Голесник
Виктор Пензин, президент Академии народного искусства России, почти 10 лет занимался воссозданием Библии Василия Кореня. Фото: Сергей Голесник

Дубровенцам хорошо известны имена земляков - декабриста Петра Фаленберга и героя Русско-турецкой войны морского офицера Александра Казарского. Об уникальной дубровенской часовой фабрике, одной из первых в России, год назад рассказал своим читателям "СОЮЗ". Повод был особый: в память о "хранителях времени" в городе установили башенные часы.

В этом году жители Дубровно открыли для себя имя еще одного замечательного земляка - Василия Кореня. Этот талант­ливый художник обосновался в московской Мещанской слободе, где в 1692 - 1696 годах награвировал первую русскую Библию в картинках. Воссозданный экземпляр этой уникальной книги белорусскому райцентру Дубровно передало руководство Академии народного искусства России.

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Из тысячи отпечатанных экземпляров Библии Василия Кореня сохранился один. Он находится в отделе редкой книги Государственной публичной библиотеки имени М. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Его исследованию большую часть жизни посвятила российский искусствовед, специалист в области народной картинки и гравюры Антонина Сакович. Ее двухтомный научный труд вышел в 1983-м. На его основе Виктор Пензин, президент Академии народного искусства России, почти 10 лет занимался воссозданием Библии. Он даже открыл выставку в историко-краеведческом музее Дубровно, где были представлены 36 страниц воссозданной Библии:

- Оригинальная книга, судя по всему, предназначалась для стрельцов, которые в XVII веке завоевывали Азовский край. А так как не все стрельцы умели читать, Библию для них сделали в картинках. "Библия для народа", или "Библия для бедных", была гравированной. Сначала Василий Корень вырезал заготовки на липовых досках, печатал черно-белые оттиски и впоследствии их раскрашивал. Такую же технологию использовал и я в своей мастерской народной графики. Работа очень кропотливая. Более года ушло лишь на подбор аутен­тичных красителей. Чтобы их тона совпали с оригиналом. После того как мы воссоздали все 100 листов Библии и показали их в крупнейших музеях мира, научное сообщество признало художника Василия Кореня как основоположника направления, подарившего России первую рисованную Библию.

Корень вырезал заготовки на липовых досках, печатал черно-белые оттиски и раскрашивал их...

Виктор Петрович не только подарил Дубровно все воссозданные листы, но и передал городу двухтомник Сакович с надписью 95-летней ученой, сделанной от имени Василия Кореня: "Моему родному городу на добрую память через гряду лет". Зачитывая ее, Пензин едва сдерживал волнение.

Людмила Вакар, кандидат искусствоведения, лауреат звания "Человек года Витебщины", поздравила гостей выставки с возвращением имени Василия Кореня в белорусскую культурную среду:

- Принимая подарок от Академии народного искусства России, мы будто получаем послание из XVII века. Имя Кореня, талантливого мастера и христианского просветителя, безусловно, можно поставить в один ряд с именем Франциска Скорины.

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Председатель Дубровенского райисполкома Олег Лындин поблагодарил Пензина за то, что благодаря его работе имя Кореня узнали на разных континентах:

- За выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия мы решили присвоить звание "Почетный гражданин Дубровенского района" Виктору Пензину и Антонине Сакович.

Первую экскурсию по выставке в Дубровно провел вице-президент Академии народного искусства России Георгий Годлевский:

- Эта Библия - достояние белорусской культуры. Символично, что показывать ее мы начинаем в Дубровно. Помимо этого, планируем совершить с ней большое путешествие по всей Беларуси. Хотим побывать в Полоцке, областных городах и финишировать в столице. Но прежде всего презентуем ее на "Славянском базаре в Витебске".

К слову, Виктор Пензин, как художник-монументалист, привез в Дубровно еще и проект памятника белорусскому мастеру-первопечатнику. Возможно, скоро оригинальная скульптура будет встречать многочисленных гостей, приезжающих на традиционный фестиваль "Днепровские голоса в Дубровно".

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