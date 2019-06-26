Спустя 325 лет "Библия для бедных" вернулась на родину ее создателя

Городок Дубровно на Витебщине, граничащий со Смоленской областью, не перестает удивлять открытиями.

Дубровенцам хорошо известны имена земляков - декабриста Петра Фаленберга и героя Русско-турецкой войны морского офицера Александра Казарского. Об уникальной дубровенской часовой фабрике, одной из первых в России, год назад рассказал своим читателям "СОЮЗ". Повод был особый: в память о "хранителях времени" в городе установили башенные часы.

В этом году жители Дубровно открыли для себя имя еще одного замечательного земляка - Василия Кореня. Этот талант­ливый художник обосновался в московской Мещанской слободе, где в 1692 - 1696 годах награвировал первую русскую Библию в картинках. Воссозданный экземпляр этой уникальной книги белорусскому райцентру Дубровно передало руководство Академии народного искусства России.

Из тысячи отпечатанных экземпляров Библии Василия Кореня сохранился один. Он находится в отделе редкой книги Государственной публичной библиотеки имени М. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Его исследованию большую часть жизни посвятила российский искусствовед, специалист в области народной картинки и гравюры Антонина Сакович. Ее двухтомный научный труд вышел в 1983-м. На его основе Виктор Пензин, президент Академии народного искусства России, почти 10 лет занимался воссозданием Библии. Он даже открыл выставку в историко-краеведческом музее Дубровно, где были представлены 36 страниц воссозданной Библии:

- Оригинальная книга, судя по всему, предназначалась для стрельцов, которые в XVII веке завоевывали Азовский край. А так как не все стрельцы умели читать, Библию для них сделали в картинках. "Библия для народа", или "Библия для бедных", была гравированной. Сначала Василий Корень вырезал заготовки на липовых досках, печатал черно-белые оттиски и впоследствии их раскрашивал. Такую же технологию использовал и я в своей мастерской народной графики. Работа очень кропотливая. Более года ушло лишь на подбор аутен­тичных красителей. Чтобы их тона совпали с оригиналом. После того как мы воссоздали все 100 листов Библии и показали их в крупнейших музеях мира, научное сообщество признало художника Василия Кореня как основоположника направления, подарившего России первую рисованную Библию.

Корень вырезал заготовки на липовых досках, печатал черно-белые оттиски и раскрашивал их...

Виктор Петрович не только подарил Дубровно все воссозданные листы, но и передал городу двухтомник Сакович с надписью 95-летней ученой, сделанной от имени Василия Кореня: "Моему родному городу на добрую память через гряду лет". Зачитывая ее, Пензин едва сдерживал волнение.

Людмила Вакар, кандидат искусствоведения, лауреат звания "Человек года Витебщины", поздравила гостей выставки с возвращением имени Василия Кореня в белорусскую культурную среду:

- Принимая подарок от Академии народного искусства России, мы будто получаем послание из XVII века. Имя Кореня, талантливого мастера и христианского просветителя, безусловно, можно поставить в один ряд с именем Франциска Скорины.

Председатель Дубровенского райисполкома Олег Лындин поблагодарил Пензина за то, что благодаря его работе имя Кореня узнали на разных континентах:

- За выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия мы решили присвоить звание "Почетный гражданин Дубровенского района" Виктору Пензину и Антонине Сакович.

Первую экскурсию по выставке в Дубровно провел вице-президент Академии народного искусства России Георгий Годлевский:

- Эта Библия - достояние белорусской культуры. Символично, что показывать ее мы начинаем в Дубровно. Помимо этого, планируем совершить с ней большое путешествие по всей Беларуси. Хотим побывать в Полоцке, областных городах и финишировать в столице. Но прежде всего презентуем ее на "Славянском базаре в Витебске".

К слову, Виктор Пензин, как художник-монументалист, привез в Дубровно еще и проект памятника белорусскому мастеру-первопечатнику. Возможно, скоро оригинальная скульптура будет встречать многочисленных гостей, приезжающих на традиционный фестиваль "Днепровские голоса в Дубровно".