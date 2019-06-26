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26.06.2019 18:44
Рубрика: Власть

Полгода без отдыха

Сроки для наказания чиновников продлят
Текст: Юлия Бондарь
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(7896)
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начал сбор отзывов на новый законопроект, вводящий важные поправки в процедуру привлечения чиновников к ответственности за нарушение антикоррупционных правил.

Проектом предлагается в установленные шесть месяцев, которые даются для привлечения государственных и муниципальных служащих к ответственности, не включать периоды нетрудоспособности чиновника и отпуск.

То есть если госслужащий находился на больничном или уезжал на отдых в течение полугода после какого-то нарушения, то эти промежутки времени вычеркиваются. Проект закона предлагает засчитывать только рабочие часы. По мнению экспертов, такой способ позволит избегать истечения срока давности наказания.

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Напомним, что за некоторые коррупционные правонарушения для чиновников предусмотрена дисциплинарная ответственность - вплоть до увольнения. Речь прежде всего о нарушении каких-то правил, например, умолчании о чем-то важном в декларации о доходах и расходах. Наказать чиновника могут за то, что умолчал о каком-то конфликте интересов и не принял мер, чтобы его предотвратить.

Конфликт интересов возникает, допустим, когда инспектор приходит проверять фирму родного брата. А что если родственные чувства победят чувство долга? Нельзя чиновнику и принимать подарки от благодарных поднадзорных. Даже коробка конфет может стать поводом для разбирательства.

Но на привлечение чиновника к ответственности в таком случае есть только полгода. Если человек, допустим, все это время проболеет, то разбирательство не проведешь, а потом наказывать будет поздно. Проект устраняет данный пробел. Кроме того, инициаторы хотят изменить порядок участия госслужащих в управлении некоммерческими организациями.

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