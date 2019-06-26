Сроки для наказания чиновников продлят

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начал сбор отзывов на новый законопроект, вводящий важные поправки в процедуру привлечения чиновников к ответственности за нарушение антикоррупционных правил.

Проектом предлагается в установленные шесть месяцев, которые даются для привлечения государственных и муниципальных служащих к ответственности, не включать периоды нетрудоспособности чиновника и отпуск.

То есть если госслужащий находился на больничном или уезжал на отдых в течение полугода после какого-то нарушения, то эти промежутки времени вычеркиваются. Проект закона предлагает засчитывать только рабочие часы. По мнению экспертов, такой способ позволит избегать истечения срока давности наказания.

Напомним, что за некоторые коррупционные правонарушения для чиновников предусмотрена дисциплинарная ответственность - вплоть до увольнения. Речь прежде всего о нарушении каких-то правил, например, умолчании о чем-то важном в декларации о доходах и расходах. Наказать чиновника могут за то, что умолчал о каком-то конфликте интересов и не принял мер, чтобы его предотвратить.

Конфликт интересов возникает, допустим, когда инспектор приходит проверять фирму родного брата. А что если родственные чувства победят чувство долга? Нельзя чиновнику и принимать подарки от благодарных поднадзорных. Даже коробка конфет может стать поводом для разбирательства.

Но на привлечение чиновника к ответственности в таком случае есть только полгода. Если человек, допустим, все это время проболеет, то разбирательство не проведешь, а потом наказывать будет поздно. Проект устраняет данный пробел. Кроме того, инициаторы хотят изменить порядок участия госслужащих в управлении некоммерческими организациями.