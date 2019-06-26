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Рубрика: В мире

США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов

Соединенные Штаты выделят министерству обороны Украины четыре миллиона долларов. Деньги пойдут на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Такое решение Вашингтон принял после того, как две страны в минувший вторник подписали новый меморандум о взаимопонимании.

В госдепе США надеются, что предпринятые шаги повысят безопасность складирования боеприпасов на Украине.

За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза. А в прошлом году Вашингтон профинансировал уничтожение 1,7 тысячи тонн старого советского вооружения.

В мире США В мире экс-СССР Украина
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