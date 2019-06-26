США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов

Соединенные Штаты выделят министерству обороны Украины четыре миллиона долларов. Деньги пойдут на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ.

Такое решение Вашингтон принял после того, как две страны в минувший вторник подписали новый меморандум о взаимопонимании.

В госдепе США надеются, что предпринятые шаги повысят безопасность складирования боеприпасов на Украине.

За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза. А в прошлом году Вашингтон профинансировал уничтожение 1,7 тысячи тонн старого советского вооружения.