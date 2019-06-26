СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
26.06.2019 17:14
Текст: Анна Козина (Минск)

Стрелок Каменский установил рекорд Европейских игр в стрельбе

Россиянин Сергей Каменский стал чемпионом Европейских по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м их трех положений.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В финале соревнований Каменский набрал 461,6 балла, установив рекорд Европейских игр. Серебряную медаль выиграл белорусский спортсмен Юрий Щербацевич (460,9), бронзовую - венгр Иштван Пени (450,6).

На Европейских играх-2015 в Баку чемпионом в этой дисциплине был титулованный итальянец Николо Камприани. Ему же Каменский уступил в борьбе за титул на Олимпиаде-2016 в Рио.

На турнире в Минске сегодняшняя победа стала для Каменского второй по счету. Ранее он вместе с Юлией Каримовой выиграл золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте. В этой же дисциплине, но в индивидуальном зачете в активе нашего стрелка - "серебро".