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26.06.2019 23:28
Рубрика: В мире

Трамп ждет в Осаке "хорошего разговора" с Путиным

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в Осаке на саммите "двадцатки" у него состоится "хороший разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил перед вылетом в Японию.

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"У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело", - цитирует РИА Новости слова владельца Белого Дома перед вылетом.

Напомним, что на саммите запланирована встреча двух лидеров продолжительностью примерно час. Беседа состоится после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча. Реальная продолжительность встречи, по словам Ушакова, зависит от самих лидеров.

В мире США Россия и США Саммит G20 в Осаке
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