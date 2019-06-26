Трамп ждет в Осаке "хорошего разговора" с Путиным

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в Осаке на саммите "двадцатки" у него состоится "хороший разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил перед вылетом в Японию.

"У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело", - цитирует РИА Новости слова владельца Белого Дома перед вылетом.

Напомним, что на саммите запланирована встреча двух лидеров продолжительностью примерно час. Беседа состоится после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча. Реальная продолжительность встречи, по словам Ушакова, зависит от самих лидеров.