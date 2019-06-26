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26.06.2019 15:24
Рубрика: Власть

Траты чиновников после их увольнения предложили отслеживать

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен пакет законопроектов, в котором предлагается отслеживать расходы экс-чиновников. За непредоставление бывшими госслужащими данных о тратах им будут грозить штрафы до 100 тыс. рублей.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Инициаторами выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым. Парламентарии отметили, что сегодня законодательство не предусматривает контроль за расходами должностных лиц после их увольнения.

- Грубо говоря, если чиновник проворовался и вовремя ушел в отставку, ему ничего не грозит, - пояснил Миронов. - Нашими поправками мы продлеваем антикоррупционный контроль.

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В течение трех лет после ухода с должности экс-чиновник, в соответствие с инициативой, будет обязан предоставлять сведения о расходах - как своих, так и супругов, а также несовершеннолетних детей.

Докладывать придется обо всех сделках с недвижимостью, ценными бумагами, сумма которых превышает доход указанных лиц за отчетный период.

За непредоставление информации будут грозить штрафы от 50 до 100 тыс. рублей либо дисквалификация на срок 6-12 месяцев. Еще более серьезные санкции предусмотрены за предоставление заведомо недостоверных документов - вплоть до дисквалификации на срок до двух лет.

Фото: iStock
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Предложенные депутатами поправки также уточняют порядок конфискации незаконно нажитого имущества и сделок с ним. В частности, запрещаются сделки с имуществом в ходе антикоррупционных проверок. "На период контрольных мероприятий регистрация сделок и операции по счетам должностного лица приостанавливаются. Если выясняется, что имущество продано до начала проверок, с бывшего владельца может быть взыскана рыночная стоимость этого имущества", - отметил Миронов.

Нормы распространяются на самый широкий круг должностных лиц - включая членов правительства, депутатов Госдумы и сенаторов, сотрудников Центробанка, муниципальных служащих и глав местных администраций, судей и сотрудников органов внутренних дел.

- Предлагаемые нами меры соответствуют передовому зарубежному опыту борьбы с коррупцией, а также восполняют многочисленные правовые пробелы, на которые указывал Конституционный суд РФ, - резюмировал глава фракции.

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