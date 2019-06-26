Турнир по пляжному футболу обещает стать украшением Евроигр

На Европейских играх в Минске борьбу за медали начали мастера пляжного футбола. Российская сборная на старте группового этапа уступила в овертайме испанцам (4:5), а затем потерпела поражение от Италии (2:4).

В пляжном футболе удары "ножницами" через себя можно увидеть куда чаще, чем в обычном футболе. Фото: РИА Новости

Программа игровых видов спорта в белорусской столице ограничена баскетболом 3х3, который уже завершен, и пляжным футболом. Что автоматически поднимает интерес к соревнованиям. Как справедливо заметил накануне президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, болельщикам очень интересно наблюдать именно соревнования сборных, а не только конкретных атлетов. Поэтому неудивительно, что недавно ломились трибуны "Палова Арены", где играли в баскетбол, а теперь нет свободных мест на СОК "Олимпийский", где соревнуются лучшие пляжники континента. В первый же день группового этапа свободных мест практически не было - можно представить, что здесь будет, когда дойдет до матчей за медали.

Пляжный футбол не входит в олимпийскую программу, несмотря на то, что в последние годы бурно развивается и собирает аншлаги по всему миру. Так что Европейские игры для этого вида - один из главных стартов сезона. И в Минск команды приехали в своих сильнейших составах. Высочайший уровень конкуренции подтверждают и результаты. В стартовом туре лишь один матч завершился в основное время - хозяева турнира белорусы довольно легко расправились с Румынией (6:1). Пожалуй, румынская сборная - единственная из восьмерки участников, которой будет тяжело бороться за плей-офф. В этой же группе "А" представлены также швейцарцы и португальцы. Пляжники из страны часов и сыра на старте соревнований в овертайме обыграли "европейских бразильцев" со счетом 3:1.

Ну а в группе "В" слабых нет вовсе. Италия и Украина накануне доигрались до серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 4:4. По пенальти сильнее была "Скуадра адзурра", но такая победа принесла ей всего одно очко. Так что ситуация в группе запуталась сразу же. Тем более что России и Испании обычных трех периодов по 12 минут тоже не хватило, чтобы определить победителя. Этот матч вообще получился сумасшедшим по накалу. Благо, команды знают друг друга прекрасно - в мае они встречались в финале отбора на Всемирные пляжные игры, и тогда россияне были сильнее - 5:4. На сей раз испанцы взяли реванш с аналогичным счетом.

Парадоксально, но сборная России весь матч доминировала. И при этом постоянно была вынуждена отыгрываться. Испанцы четко играли на контратаках и периодически их использовали. Нашим же откровенно не повезло - за несколько секунд до конца основного времени при равном счете они попали в перекладину. А ответить на пятый гол Испании в овертайме уже банально не хватило времени. Но капитан сборной России Антон Шкарин после игры пообещал, что в следующих матчах команда поборется. Да и статус чемпиона первых Европейских игр обязывал.

На Европейские игры команды приехали сильнейшими составами. Для них это один из главных стартов сезона

Чего не хватило в игре с испанцами?

Антон Шкарин: Не хватило голов, везения. Классный первый тайм - мы давно так не начинали. Создавали кучу моментов у их ворот, но не сумели реализовать. Они же на контратаках играли, вторым номером. Такая тактика принесла им успех. Обидно, что потеряли Алексея Макарова. Прямо перед началом игры на разминке он понял, что из-за боли не может играть. Нам все время приходилось догонять, были нервы какие-то. Переживали ребята изнутри, но первый матч - по-другому не может быть. Я уже не помню, чтобы мы выходили и легко обыгрывали такого сильного соперника. Одна из сильнейших команд Европы, которая находится в отличной форме.

Дальше полегче будет?

Антон Шкарин: Легче уже не будет (улыбается). Отступать уже некуда. Будем биться.

Можно сравнить первые Игры в Баку и нынешние?

Антон Шкарин: Нет, не стоит. Это два разных турнира, у нас практически наполовину поменялся состав.

Как вам в целом Европейские игры?

Антон Шкарин: Конечно, нравятся. Мы живем в олимпийской деревне, где очень хорошая атмосфера. Все спортсмены поддерживают друг друга. В этом плане похоже на Баку. Кухню отмечу - все время ходим в белорусский ресторан, там очень вкусно.

И трибуны вас поддерживают здорово…

Антон Шкарин: Да. Я только расстроился, что трибуны маленькие. Очень многие мои знакомые хотели приехать, но не смогли достать билеты на наши матчи.

Вы сказали "в олимпийской деревне". Для вас ведь эти соревнования - как Олимпиада?

Антон Шкарин: Конечно. Это мини-олимпиада. Особенно в пляжном футболе. Мы ведь не входим в какие-то глобальные структуры и не являемся частью большой команды. А тут рядом легкая атлетика, бокс - очень круто и необычно для нас.

Для вас это ведь один из главных стартов сезона?

Антон Шкарин: Календарь в 2019 году очень плотный, насыщенный. Главным стартом все-таки будет мировой чемпионат, но Европейские игры - однозначно номер два в этом списке. Очень важный турнир.