В Афганистане погибли двое военнослужащих США

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают о гибели двух американских военнослужащих в Афганистане.

Оборонное ведомство США не предоставило какой-либо детальной информации о личностях погибших, а также об обстоятельствах их смерти. Обычно такая информация публикуется не раньше чем через 24 часа после инцидента. При этом уточняется, что убиты они были 26 июня, на следующий день после окончания "блиц" визита в Кабул государственного секретаря Майка Помпео.

Напомним, что Госдеп традиционно не анонсирует визиты не только руководства ведомства, но и президентов США в Афганистан по соображениям безопасности. В ходе своего пребывания в Кабуле Помпео заявил, что в стране наблюдается "реальный прогресс" с точки зрения борьбы с терроризмом. Кроме того, госсекретарь сообщил, что США готовы вывести свои войска из Афганистана.

"Мы четко дали понять Талибану, что готовы вывести наши войска. Особо подчеркну - мы еще не договорились о сроках (вывода)", - заявил Помпео в ходе пресс-конференции.