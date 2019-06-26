Ресторан снесли, но строить на его месте ничего так и не начали. Фото: novosti.kg

Что будет построено на месте снесенного ресторана "Нарын", зависит от предложений владельца земельного участка в центре Бишкека. Так в столичной мэрии ответили на вопрос журналистов, почему там до сих не ведутся работы.

По словам советника мэра Гули Алмамбетовой, компания-владелец участка площадью 0,5 гектара не внесла предложений о строительстве каких-либо объектов.

- Муниципалитет поддерживает идею разбить на месте ресторана городской сквер для отдыха жителей и гостей столицы. Однако мы готовы идти навстречу интересам инвесторов. Главное условие - будущий объект должен стать достопримечательностью Бишкека, - отметила она.

Решение о сносе знаменитого ресторана "Нарын" было принято летом 2017 года. В министерстве культуры, информации и туризма сказали, что здание утратило историческую ценность и пустует.

Тогда речь шла о строительстве вместо "Нарына", как объяснили в акимиате Свердловского района Бишкека, "коммерческого объекта". Чуть позже стало известно, что на участке планируется возвести элитный офисно-гостиничный комплекс. Но когда начались подготовительные работы, градостроительный совет Бишкека принял решение остановить реализацию проекта.

Собственнику пообещали предоставить равноценный земельный участок для строительства отеля в другой части города. "Что касается объектов на месте "Нарына", то этот вопрос будет рассматриваться на основе результатов конкурсов", - пояснили в Госагентстве архитектуры при правительстве КР.

Однако судя по тому, что работы уже почти два года не ведутся, вопрос о конкурсах пока остается без ответа.

Согласно интернет-опросам, бишкекчане хотели бы видеть на месте "Нарына" парковую зону, школу, детский сад, больницу или многоуровневую парковку.

Владеет земельным участком компания, директором и учредителем которой был гражданин КНР. После того, как градостроительный совет приостановил строительство отеля, в компании сменилось руководство.

Кстати



Против сноса ресторана выступали не только местные, но и зарубежные архитекторы. К примеру, специалисты из Швейцарии назвали ликвидацию "Нарына" серьезным ударом по культурному наследию бывших советских стран. Вместо уничтожения они предлагали тщательно отреставрировать объект и сохранить для потомков.

Справка "РГ"

Ресторан "Нарын" открылся в городе Фрунзе (ныне Бишкек) в середине 80-х годов прошлого столетия. На тот момент это было одно из самых красивых и величественных зданий в городе. Когда Киргизия стала независимой, ресторан перешел в частные руки, а затем несколько раз менял владельцев, в том числе в результате рейдерских захватов. В здании располагались ночной клуб, казино. С 2007 года оно пустовало и не раз становилось предметом споров между теми, кто предлагал его снести, и теми, кто выступал за реставрацию объекта.