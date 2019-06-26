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26.06.2019 14:25
Рубрика: В мире

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Текст: Алексей Чуриков

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики установило лиц, причастных к убийствам первого главы ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова, командира подразделения "Спарта". В ведомстве считают, что преступления были совершены Сергеем Моториным и Андреем Байдалой, сотрудниками второго отдела пятого управления СБУ департамента контрразведки, сообщает агентство ДАН.

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости
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"Правоохранительным органам ДНР известны подразделения спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов в Донбассе. В частности, пятое управление департамента контрразведки СБУ, которое создавалось при активном участии ЦРУ США. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к преступлениям в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления ДКР. Именно на нем кровь Героев ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова", - заключили в республиканском МВД.

Отмечается, что Андрей Байдала, с позывным "Швед", является ответственным за приказы совершать убийства на территории ДНР. В ведомстве также считают, что начальник пятого управления Роман Червинский и его заместители Максим Попов и Александр Поклад также причастны к убийствам. Как считают в МВД, их работу курирует Алексей Петров, занимающий в настоящее время должность заместителя председателя СБУ.

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