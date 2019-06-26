В ДНР предотвратили убийство высокопоставленных силовиков

Власти Донецкой народной республики задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств ДНР. Об этом передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

По данным МВД, было задержано три человека. В задачи группы входило не только убийство высокопоставленных силовиков, но и минирование различных объектов, а также изучение военных, административных и инфраструктурных объектов. Прятались диверсанты в пустующих квартирах, принадлежащих лицам, уехавших на Украину. У них было изъято оружие и боеприпасы.

"За попытками проведения террористических актов на территории государства стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США. Силовики стажировались в Америке и там постигали науку проведения терактов на территории других государств", - отметили в МВД.