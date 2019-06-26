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26.06.2019 14:52
Рубрика: В мире

В Донбассе в районе Станицы Луганской началось разведение сил

Текст: Алексей Чуриков

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Роман Иванов заявил, что ЛНР приступила к предусмотренному Минскими соглашениями отводу вооруженных сил.

Разведение началось на участке линии соприкосновения в районе поселка Станица Луганская.

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Иванов также отметил, что 26 июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская". "Процесс разведения сил и средств, согласно Рамочному решению, занимает до трех дней. По завершении процесса вывода наших подразделений Народная милиция уведомит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

На странице штаба Операции объединенных сил ВСУ в Facebook также появилось сообщение, в котором указывается, что украинские вооруженные силы тоже начали отвод подразделений. "Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций. Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", - говорится в сообщении.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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