В Донбассе в районе Станицы Луганской началось разведение сил

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Роман Иванов заявил, что ЛНР приступила к предусмотренному Минскими соглашениями отводу вооруженных сил.

Разведение началось на участке линии соприкосновения в районе поселка Станица Луганская.

Иванов также отметил, что 26 июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская". "Процесс разведения сил и средств, согласно Рамочному решению, занимает до трех дней. По завершении процесса вывода наших подразделений Народная милиция уведомит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

На странице штаба Операции объединенных сил ВСУ в Facebook также появилось сообщение, в котором указывается, что украинские вооруженные силы тоже начали отвод подразделений. "Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций. Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", - говорится в сообщении.