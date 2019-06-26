В ФРГ признали дефицит инструкторов в бассейнах

Союз немецких инструкторов по плаванию бьет тревогу. В разгар аномальной жары в Германии многие бассейны сокращают часы работы или закрываются. Причина простая: острый дефицит квалифицированных тренеров и спасателей. Как передает Die Welt со ссылкой на главу союза Петера Хартхайма, ситуация с безопасностью в плавательных заведениях вызывает тревогу.

По его словам, в бассейнах "растет уровень агрессии": участились случаи нападения на инструкторов со стороны посетителей, и "с каждым годом только ухудшается". К тому же среди молодых людей профессия тренера в бассейне потеряла престиж. По всей стране не хватает по меньшей мере 2500 инструкторов в 6000 бассейнах. "Это становится национальной проблемой, - отметил эксперт. - Ментальность изменилась. Молодежь не готова работать семь дней в неделю, в том числе по праздникам, и уж тем более под палящим солнцем. А профтехучилища, где можно обучиться на тренера, уже непопулярны". Зато требования к специальности высоки: за три года обучения соискатель должен приобрести множество навыков - от медицинских до юридических.

Между тем с наступлением летнего сезона обострилась и проблема дресс-кода. На днях беженка из Сирии оспорила в верховном административном суде земли Рейнланд-Пфальц запрет на плавание в буркини. Напротив, во французском Гренобле три мусульманки были оштрафованы на 35 евро за появление в общественном бассейне в закрытой одежде.