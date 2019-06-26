В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Температура второго летнего месяца, по предварительным расчетам Гидрометцентра России, на большей части европейской территории страны будет соответствовать норме.

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы.

Среднемесячная температура июля: +19 градусов. При этом средние дневные температуры: +24…+26 градусов, а ночные: +12…+14 градусов. Но это не значит, что будет именно так. Прогноз предварительный.

В основном в июле, который считается самым теплым месяцем года для большинства регионов России, днем в Москве воздух прогревается до +27…+30 градусов, ночи тоже бывают теплыми - 18-20 градусов тепла. Световой день июля в среднем будет длиться 16,6 часа.

На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны - около нормы.

Небольшие отрицательные аномалии возможны на юго-западе Сибири - в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на юге Дальнего Востока - в Амурской области и Приморском крае.

Осадки на европейской территории в основном прогнозируются в пределах нормы. Дефицит дождей возможен на северо-западе страны, на севере Урала, в Прибайкалье, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской области и на Чукотке. Избыток дождей может наблюдаться в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии, местами в Амурской области.

Стоит отметить, что оправдываемость предварительных долгосрочных прогнозов погоды составляет примерно 75 процентов.