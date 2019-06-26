В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы.
Среднемесячная температура июля: +19 градусов. При этом средние дневные температуры: +24…+26 градусов, а ночные: +12…+14 градусов. Но это не значит, что будет именно так. Прогноз предварительный.
В основном в июле, который считается самым теплым месяцем года для большинства регионов России, днем в Москве воздух прогревается до +27…+30 градусов, ночи тоже бывают теплыми - 18-20 градусов тепла. Световой день июля в среднем будет длиться 16,6 часа.
На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны - около нормы.
Небольшие отрицательные аномалии возможны на юго-западе Сибири - в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на юге Дальнего Востока - в Амурской области и Приморском крае.
Осадки на европейской территории в основном прогнозируются в пределах нормы. Дефицит дождей возможен на северо-западе страны, на севере Урала, в Прибайкалье, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской области и на Чукотке. Избыток дождей может наблюдаться в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии, местами в Амурской области.
Стоит отметить, что оправдываемость предварительных долгосрочных прогнозов погоды составляет примерно 75 процентов.