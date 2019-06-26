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26.06.2019 00:38
Рубрика: В мире

Фаруха наградили

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 137(7895)
Фарух Садыркулов - выпускник Академии русского балета имени Вагановой и любимец публики. Фото: Из архива "РГ" Фарух Садыркулов - выпускник Академии русского балета имени Вагановой и любимец публики. Фото: Из архива "РГ"
Фарух Садыркулов - выпускник Академии русского балета имени Вагановой и любимец публики. Фото: Из архива "РГ"
Денежной премией и выражением благодарности отметило правительство республики Фаруха Садыркулова - ведущего солиста Киргизского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева. Немногим ранее он занял первое место на международном конкурсе классической, современной сценической и народно-сценической хореографии DANCEMOSСOW, прошедшем в столице России.

- Впервые в истории нашей хореографии представитель республики занял первое место в конкурсе такого уровня, - утверждает вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова. - Подобные победы и достижения послужат основанием для возрождения балетного искусства в стране, станут примером и мотивацией для других ребят, которые, как и Фарух, будут добиваться успехов на международной арене.

Фото: Из архива Сергея Дудашвили
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От имени премьера КР Алтынай Омурбекова передала Фаруху Садыркулову 50 тысяч сомов. "Уверена, что у вас впереди еще немало побед и вы достигнете больших успехов, - добавила она. - Мы верим, что вы добьетесь признания на международном уровне".

Фарух Садыркулов поблагодарил правительство за внимание. По его словам, поддержка общественности и государства важна для него и служит стимулом для новых побед.

- Теперь буду прилагать еще больше усилий, - заверил он. - И папа часто мне говорит: "Сын, участвуй в конкурсах, верь в себя и добивайся успехов!"

Досье "РГ"

Международный конкурс молодых исполнителей классической, современной и народно-сценической хореографии DANCEMOSCOW проводится с 2016 года. В конкурсе принимают участие учащиеся и выпускники государственных хореографических училищ, школ, колледжей и лицеев, артисты профессиональных и любительских коллективов, ансамблей и театров танца из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

В мире экс-СССР Киргизия
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