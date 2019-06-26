2 июля 2019 года, во вторник, в 13:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста.

Руководители РФС и Объединения "Отечественные тренеры по футболу" Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Сергей Павлов назовут "Лучшего тренера России по футболу" по итогам завершившегося сезона и ответят на ваши вопросы.

Руководитель пресс-службы ОКР Константин Выборнов объявит о начале очередного творческого конкурса спортивных журналистов "Энергия побед", проводимого уже много лет Газпромом, Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России.

Кроме того будут даны разъяснения о Международном конкурсе спортивных журналистов.

В конце мероприятия состоится церемония вручения памятных сувениров юбилярам - ветеранам журналистики и товарищеский фуршет.

Мы будем рады вас видеть!