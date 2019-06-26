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26.06.2019 11:10
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

2 июля - пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста

2 июля 2019 года, во вторник, в 13:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Руководители РФС и Объединения "Отечественные тренеры по футболу" Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Сергей Павлов назовут "Лучшего тренера России по футболу" по итогам завершившегося сезона и ответят на ваши вопросы.

Руководитель пресс-службы ОКР Константин Выборнов объявит о начале очередного творческого конкурса спортивных журналистов "Энергия побед", проводимого уже много лет Газпромом, Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России.

Кроме того будут даны разъяснения о Международном конкурсе спортивных журналистов.

В конце мероприятия состоится церемония вручения памятных сувениров юбилярам - ветеранам журналистики и товарищеский фуршет.

Мы будем рады вас видеть!

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