В России заочно предъявлено обвинение бывшему молдавскому политику

Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России в среду были заочно предъявлены обвинения. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ему вменяется организация преступного сообщества, а также 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств. Аналогичные обвинения, уточнили в пресс-центре МВД, предъявлены и доверенному лицу Плахотнюка - профессиональному спортсмену Константину Цуцу.

Расследование ведет следственный департамент МВД России. Дело касается налаженного транснационального канала по контрабанде особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России.

Отмечается, что создали преступное сообщество, организовавшее этот канал, Олег Прутяну и иные лица из числа уроженцев Молдовы и Испании. Заработала банда еще летом 2012 года.

Отмечается, что в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в период с августа 2012 года по июнь 2019 года, сотрудниками Следственного департамента МВД РФ, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ при поддержке зарубежных коллег из Молдовы, Беларуси и Испании были привлечены к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Совместными усилиями была проведена спецоперация "Пиренейский излом", в ходе которой из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны гашиша.

По данным следствия, экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическое руководство и органы государственной власти, вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Молдовы, в том числе с занимающими высшее положение в преступной иерархии. Сделал это подследственный, отмечают в российском МВД, "в целях личного обогащения".

В 2012 году Владимир Плахотнюк, согласно материалам следствия, стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Он координировал преступную деятельность с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну, а непосредственный контроль за криминальной деятельностью по указанию Плахотнюка осуществлял молдавский профессиональный спортсмен Константин Цуцу - бывший депутат Парламента от Демократической партии Молдовы.

"Следователям и оперативным сотрудникам в результате кропотливой работы удалось выявить сложную схему противоправной деятельности многоуровневой законспирированной преступной организации на территории России и других стран, а также собрать доказательства, подтверждающие наличие преступных связей между соучастниками и их объединение общим умыслом и целью извлечения дохода от торговли наркотиками. Расследование уголовного дела продолжается", - заключила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось об уголовных претензиях в России к бывшему молдавскому политику. Правда, тогда речи про наркотики не шло. В пресс-центре МВД сообщали, что в течение двух лет (2013-2014 годы) преступники по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банках "Западный" и "Русский Земельный Банк" средства в валюте на счета нерезидентов - "BC Moldindconbank S.A." и иных иностранных организаций. Операции оформлялись как продажа валюты. При этом полученные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям молдавских судов.

Всего подозреваемые, по предварительным подсчетам следствия, успели вывести за пределы России более 37 млрд рублей.

Назывались и имена организаторов нелегального канала по совершению крупномасштабных валютных операций. Это имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.