С сезона 2020/2021 в российской Премьер-лиге вступит в силу новый лимит на легионеров. Согласно решению, принятому на исполкоме Российского футбольного союза, клубы смогут внести в заявку на сезон, состоящую из 25 игроков, не более восьми иностранцев. Количество легионеров на поле ограничено не будет.

При этом в сезоне 2019/2020 сохранится формат "6+5", подразумевающий нахождение на поле максимум шести иностранцев и отсутствие ограничений для легионеров в заявке на весь сезон.

Первым о нововведении журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

- Я был в полном контакте с руководителем федерации. Будет предложен лимит "8+17", - заявил министр, присутствовавший на заседании исполкома. - Считаю, что это прогресс. Такой лимит упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию. На одну позицию явно будут претендовать как иностранец, так и россиянин.

До сих пор лимит ориентировался на количество легионеров именно на поле. Первое ограничение на иностранцев было введено с 2005 года по схеме "5+6" (максимум пять легионеров на поле). С тех пор формула несколько раз претерпевала изменения то в сторону смягчения, то - ужесточения. Последняя редакция, утвержденная в 2015 году, будет действовать, как уже было сказано, в ближайшем сезоне.

Переход на заявочный принцип нельзя назвать спонтанным. Речь об этом в российском футболе шла давно. Еще в 2017 году в рамках Общенациональной стратегии развития футбола до 2030 года было принято постановление о переходе на ограничение количества легионеров в заявке с сезона 2020/2021. Таким образом, неопределенной оставалась лишь формула грядущего лимита. Ее на вчерашнем исполкоме и утвердили.

- Настоящее обсуждение состоялось раньше на тех совещаниях, которые проводила лига, и обсуждениях, которые вели мои коллеги, - добавил президент РФС Александр Дюков. - По сути, де-факто решение было принято еще несколько недель назад. Теперь мы его просто зафиксировали. Сегодня на обсуждение этого вопроса ушло 7-8 минут.

Согласно новому лимиту на легионеров клубы смогут внести в заявку на сезон не более восьми иностранцев. На поле их количество ограничено не будет

Тем не менее есть ощущение, что для ряда клубов Премьер-лиги решение исполкома стало неожиданностью. У восьми команд - превышение будущего лимита. Особенно непростая ситуация у чемпиона страны, питерского "Зенита", в заявке которого - 14 иностранцев. Неудивительно, что наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак практически сразу высказался против нововведения. "Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит "10 легионеров +15 россиян", тогда была бы прямая и здоровая конкуренция", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Дюков, до своего избрания президентом РФС возглавлявший совет директоров "Зенита", с Семаком заочно не согласился.

- Многим клубам придется поменять свою трансферную стратегию. Раньше были позиции, закрепленные за легионерами, теперь на них будут претендовать и россияне. Этот лимит позволит сохранить нам и конкурентоспособность в еврокубках. Российские игроки будут прогрессировать, если станут тренироваться с более сильными партерами и выступать в евротурнирах.

В любом случае новые правила уже утверждены. А помогут они или нет - покажет время.

Со вчерашнего исполкома ждали новостей и по другим насущным вопросам. Например, по расширению Премьер-лиги. Однако Дюков заявил, что эта тема затрагивалась лишь косвенно. Что касается использования VAR в сезоне 2019/2020, президент РФС заверил, что система будет работать уже с первого тура Премьер-лиги, правда, не на всех матчах чемпионата. На данный момент не определен лишь подрядчик.