В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.

"Никто не должен продавать или распространять такие сигареты", - говорится в официальном сообщении. Нарушителям грозит штраф, максимальная сумма которого тысяча долларов.

Любопытно, что именно в этом американском городе расположен главный офис одной из самых популярных компаний-производителей электронных сигарет.

Отметим, что в прошлом году в Сан-Франциско запретили продажу ароматизированного табака. Но зато в мегаполисе легализована марихуана.