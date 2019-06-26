В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике"

Европейские политики могут сделать политическую игру из заявления президента США Дональда Трампа о России, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Так он прокомментировал RT заявление американского лидера о том, что Россия является потенциальным противником для Вашингтона.

"Европейские партнеры США могут попытаться сделать из заявления американского лидера "политическую игру", - полагает сенатор.

"Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое", - пояснил он. Однако в политике надо смотреть на дела, а не на заявления, уверен Олег Морозов.

"Пока же в действиях Трампа мы не видим никаких изменений", - констатировал он.