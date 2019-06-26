Бишкекские водители нередко нарушают правила даже на парковках. Этот, к примеру, "захватил" тротуар. Фото: Екатерина Ступкина

Тему платных муниципальных парковок в столице Киргизии начали обсуждать с прошлого года, и вот, наконец, проект постановления передали на рассмотрение депутатам Бишкекеского городского кенеша. Ожидается, что вердикт столичные законодатели вынесут уже в конце июня. В муниципальном предприятии "Парковки и стоянки" сразу оговорились, что не все парковочные места собираются делать платными, к примеру, за стоянку у больниц и некоторых других социальных объектов деньги брать не планируют.

Как все будет

Согласно проекту постановления о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок, город разделят на четыре зоны. Первые 15 минут в любой зоне будут бесплатными. Далее придется раскошеливаться. Причем чем ближе к центру и рынкам, тем парковка будет дороже.

Так, место в первой зоне, ограниченной проспектом Молодой Гвардии, улицами Фрунзе, Ибраимова и Боконбаева в первый час будет стоить 30 сомов, в последующие - по 10. Такса за парковку на территориях рынков, мини-рынков и торговых центров та же, причем независимо от их расположения.

Вторая зона ограничивается проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Юнусалиева, Ахунбаева, Бакаева, Льва Толстого и Фучика. Здесь машиноместо обойдется водителям в 20 сомов за первый час и по 10 - за последующие.

В третьей части, ограниченной БЧК, улицами Курманджан Датки, Шабдан Баатыра, Ахунбаева и Каралаева, границами 12-го микрорайона, улицами Токомбаева, Масалиева, Жайыл Баатыра, Чортекова, Муромской, Гагарина, Алыкулова, Лущихина, Тимура Фрунзе, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Патриса Лумумбы, Профсоюзной и Фучика за первый час парковки водителям придется отдать 15 сомов, а за последующие - по 10.

Парковка на территориях, не включенных в указанные зоны, будет стоить 10 сомов ежечасно.

Также в проекте постановления предусмотрены тарифы для стоянок. Место под один автомобиль независимо от зоны оценили в 50 сомов за сутки.

Бишкек - город для пешеходов

Под таким девизом столичный муниципалитет ремонтирует тротуары, создает новые скверы. Платные парковки также входят в ряд мер, призванных обеспечить комфорт горожан. Но пока жителям столицы приходится выходить из дома пораньше, чтобы с учетом пробок не опоздать на работу. Многие с тоской вспоминают времена, когда до любой части города можно было добраться за полчаса. В числе ностальгирующих и Вячеслав Гончаров, бывший автолюбитель, а ныне пешеход, который уверен: сегодня на своих двоих добраться из точки "А" в точку "Б" намного быстрее, чем на машине.

- Надеюсь, платные парковки - только первый шаг разгрузки города от автомобилей, - признается он. - Возможно, дороги и станут более свободными, ведь машины, которые владельцы оставляют где попало, иногда в два ряда, становятся причинами дорожных заторов. Однако нужны подземные и надземные многоярусные парковки. Необходимо обязать строительные фирмы включать в план проектируемых зданий стоянки, особенно это касается торговых и бизнес-центров. Также нужно подумать о том, как сократить число самих автомобилей. Сейчас город задыхается от выхлопов, опасных для здоровья горожан.

Того же мнения придерживается и жительница города Мария Казакова. По ее словам, ни платные парковки, ни расширение дорог не помогут разгрузить трафик, потому что машин в столице республики слишком много. Если верить статистике, каждый третий житель Бишкека может позволить себе купить автомобиль.

- Чтобы разгрузить дороги, нужно повышать налоги на автомобили, чтобы не все могли купить или содержать машину, - полагает она. - И, конечно же, необходимо развивать общественный транспорт, делать его комфортным.

Что говорят водители

В среде автолюбителей об инициативе мэрии нет единого мнения. Кто-то ее одобряет, а кто-то - против.

К примеру, бишкекчанин Алмазбек Буребаев полагает, что 30 сомов за парковочное место - приемлемая цена. Особенно, если муниципальные службы будут следить за тем, чтобы на отведенном под один автомобиль участке не оставляли по две машины, как это делается сейчас.

- Я часто сталкиваюсь с тем, что на парковке кто-то ставит свою машину сразу же за моей, - сетует он. - Выезжать в таких случаях проблематично. Хорошо, если водитель оставил номер, а если нет, приходится ждать. Иногда - подолгу.

Автолюбитель Лариса Кириченко видит ситуацию иначе. По ее мнению, водители в поисках бесплатных мест будут парковаться во дворах домов, что приведет к недовольству жильцов и никак не уменьшит пробки.

- Могу с уверенностью сказать, что машину покупают для комфорта, а не для того, чтобы пересаживаться на общественный транспорт, тем более на наши маршрутки, - утверждает она. - Потому водители будут искать местечко поближе к месту назначения, за которое платить не придется. Платные парковки приведут только к недовольству.

Кстати



С помощью платных парковок в муниципалитете планируют навести порядок на дорогах и упорядочить трафик. Всего в столице, по данным ГРС, зарегистрировано 420 тысяч машин, а муниципальных парковочных мест всего около 10,6 тысячи. В мэрии предлагают создать еще около 2000, однако, как отметил директор МП "Парковки и стоянки" Демир Жумашов, и этого недостаточно.

- Главная цель данного проекта - разгрузка дорог, а также снижение количества аварийных ситуаций, - утверждает он. - По предварительным расчетам, в бюджет мэрии от парковок будут поступать приблизительно 100 миллионов сомов год. Распределением этих средств занимается мэрия и БГК. Мы предлагаем направлять полученные деньги на строительство многоярусных парковок, поскольку для нашего миллионного города имеющихся мест недостаточно, а также пополнить пассажирский автопарк. Многие автовладельцы говорят, что при наличии комфортных условий готовы пересесть на общественный транспорт.

Между тем

Cогласно данным столичного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения, с 12 февраля до 3 июня инспекторами составлено более 7,6 тысячи протоколов за неправильную парковку.