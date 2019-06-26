В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
Уточняется, что взрыв произошел на улице Прессгассе, после чего здание частично обрушилось с лицевой стороны. По неподтвержденным сведениям, причиной взрыва могла стать утечка газа. В близлежащих зданиях выбило стекла в окнах, взрывная волна, по словам очевидцев, ощущалась на соседних улицах.
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 июня 2019 г.