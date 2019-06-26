Вблизи озера Байкал смогут построить больницы и школы

Госдума решает проблему жителей поселков вблизи озера Байкал. Первое чтение прошел законопроект, который разрешает без бюрократии строить социальные объекты на особо охраняемой территории. О разрешении возводить торговые центры на берегу озера речи не идет, особо подчеркнули в профильном комитете.

Законопроект освобождает ряд социальных объектов от обязательной государственной экологической экспертизы. Перечень таких объектов социальной инфраструктуры создаст правительство.

Любые попытки строительства, например, торговых центров будут пресечены. "Данный закон защищает Байкал от любых попыток под видом объектов социальной инфраструктуры построить нечто иное", - заверил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Новый закон позволит решить проблемы с нехваткой больниц, школ и детских садов и обеспечит дополнительную защиту Байкалу.

- Есть зоны атмосферного влияния, например, которые располагаются в 70 км от Байкала, и там нельзя построить соцобъекты без государственной экологической экспертизы, - рассказал Бурматов. - Это вызывает негодование у местных жителей.

Строить соцобъекты можно будет при соблюдении требований экологической безопасности, пояснили в правительстве.