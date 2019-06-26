Велосипедистов в Денвере начнут наказывать за превышение скорости

Власти американского Денвера (штат Колорадо) решили всерьез взяться за тех, кто гоняет на велосипедах по местным паркам и создает угрозу безопасности пешеходов. На большинстве велодорожек в парках города действует лимит 24 км/ч, о чем велосипедистов информируют знаки, аналогичные тем, что установлены на дорогах для автомобилей. Однако местные правоохранители, патрулирующие парки на велосипедах и лошадях, утверждают, что скоростные ограничения массово нарушаются.

До поры до времени любители езды с ветерком отделывались воспитательной беседой. Рейнджеры читали им лекцию о безопасности и рекомендовали установить велокомпьютер или приложение на смартфон для определения собственной скорости. Но, видимо, увещеваний оказалось недостаточно, и теперь, по данным местного телеканала KDVR, правоохранители пустят в ход более жесткие меры. Тем, кого поймают повторно, выпишут штраф на 100 долларов. За каждое последующее нарушение сумма будет увеличиваться, ну а самым закоренелым скоростным рецидивистам вообще запретят въезд в местные парки.

В США велосипедисты на дорогах общего пользования приравниваются к автомобилям со всеми вытекающими обязанностями соблюдать скоростные ограничения, но на технических или лесных маршрутах правила и контроль за их соблюдением разнятся. Например, в отдельных районах штата Калифорния правоохранители в последние годы стали придирчивее относиться к велосипедистам, нарушающим лимит в 24 км/ч. Пока речь идет только о тех участках, где много пеших туристов. Штраф за нарушение составляет от 45 до 150 долларов. В крупных городах много полицейских патрулей на велосипедах, которые в том числе контролируют соблюдение скоростных лимитов велосипедистами, особенно около школ. Несколько лет назад в Сиэтле нарушителям приходилось раскошелиться за превышение скорости на 103 доллара. Для сравнения, автомобилист за аналогичные превышения платит 189 долларов.