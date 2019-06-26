Верховный суд оставил в силе приговор за госизмену

Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор фигуранту уголовного дела о государственной измене Георгию Фомченкову.

Процесс проходил в закрытом режиме. Сразу после оглашения решения в пресс-службе Верховного суда сообщили, что коллегия оставила приговор Московского городского суда от первого апреля о наказании Фомченкова семью годами лишения свободы с отбытием заключения в колонии строгого режима без изменения. Осужденный был признан виновным в преступлении по статье 275 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

По этому делу были осуждены несколько фигурантов. В том числе один из бывших руководителей Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов. В феврале по решению Московского окружного военного суда он осужден на 22 года заключения по той же статье - за госизмену. Этим же судом по той же статье Уголовного кодекса был осужден на шесть лет колонии строгого режима сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Также к шести годам заключения с отбытием наказания в колонии строгого режима в апреле был приговорен еще один сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев.

Доподлинно не известна вся информация о противозаконных действиях этих фигурантов криминальной шпионской истории. Фабула уголовного дела не разглашается, поскольку оно имеет гриф "совершенно секретно".

Хотя процессы как в отношении Михайлова и Стоянова, так и Фомченкова и Докучаева проходили в закрытом режиме, в СМИ из различных источников дошли сведения, что эти осужденные могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США - в частности Центральному разведывательному управлению, ведя "двойную игру" и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью. Бывший адвокат Фомченкова Иван Павлов подтвердил журналистам, что фигурантам дела в ходе следствия было предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.