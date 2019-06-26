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26.06.2019 12:31
Рубрика: Власть

Володин подарил Зюганову в честь юбилея труды Ленина

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил главу КПРФ Геннадия Зюганова с юбилеем. На 75-летие Вячеслав Володин подарил лидеру коммунистической партии труды Владимира Ленина, а также отметил роль Зюганова в политической жизни России.

Лидер коммунистов в ходе поздравлений в шутку заметил, что главу нижней палаты могут уличить в пропаганде идей КПРФ из-за поздравления.

- "Единая Россия" вас любит, а как же! Если при таких-то оппонентах "Единая Россия" имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь, - ответил с иронией спикер Госдумы.
Лукашенко поздравил Зюганова с 75-летием

Предложение Володина поздравить лидера компартии с юбилеем в ходе думской "пленарки" было встречено аплодисментами.

- Для меня главной партией всегда была Россия, главным моим судьей и помощником был народ, главными учителями - мои родители, те, с кем я шел по жизни, - ответил коллегам главный коммунист страны. - Главным содержанием моей жизни было служение справедливости, трудовому народу и дружбе, без нее наша огромная держава существовать не может.

Ранее к юбилею лидера КПРФ в Госдуме открылась выставка, где были представлены фотографии из архивов и личные вещи политика. Вячеслав Володин в ходе открытия поделился мнением, что Зюганов "умеет находить компромиссы, не доводя до конфликта".

- Без вас бы многие решения принимались не на таком качественном уровне, как сегодня мы принимаем, - сказал он коллеге. - Это тоже ваша заслуга, потому что возглавлять оппозиционную партию, крупнейшую фракцию в Госдуме, при этом находить компромиссы, болеть за страну и не доводить до конфликта - не каждый политик может.

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