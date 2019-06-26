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26.06.2019 07:45
Рубрика: Общество

Восемь российских вузов попали в топ-100 нового предметного рейтинга

Текст: Мария Агранович
Опубликован Шанхайский глобальный рейтинг университетов по предметам (ARWU). В него вошли 15 российских вузов, причем 11 из них - участники проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов России (Проект 5-100).
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Рейтинг 2019 года оценивает вузы мира по 54 предметным областям в пяти направлениях: естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки.

Потенциал университетов из России высок: многие из них попали в рейтинг сразу по нескольким предметам. А восемь вузов вошли в топ-100 по разным направлениям (в прошлом году таких было шесть).

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Российский лидер стабилен - МГУ им. Ломоносова попал в 16 предметных рейтингов. На втором месте - Новосибирский государственный университет - отмечен по восьми предметам. Третье место разделили Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский госуниверситет.

В чем же сильны наши? Больше всего россиян вошло в предметные области "Физика" (семь университетов), "Математика" и "Нанонауки и нанотехнологии" (по пять университетов).

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Кто в топ-100? МГУ - по "Физике" и "Математике", СПбГУ - по "Автоматизации и управлению", Вышка - по "Социологии" и "Математике", МИСиС - по профильным "Горному делу" и "Металлургии", Белгородский госуниверситет - также по "Металлургии", Томский политех - по "Машиностроению", Новосибирский госуниверситет - по "Горному делу" и питерский Университет ИТМО - по "Автоматизации и управлению".

Стоит отметить, что Томский политех и Университет ИТМО в лучшую сотню вузов вошли впервые.

Комментарии

В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования

Петр Чубик, врио ректора Томского политехнического университета:

- Технические науки, инжиниринг - генетический код Томского политеха. Наш университет создавался как вуз практических инженеров, по этой стезе мы и идем по сей день. Примечательно, что одним из двух первых отделений вуза стало именно механическое отделение. Поэтому для нас предметная область "Машиностроение" - знаковая и основополагающая. Здесь мы должны и обязаны быть в числе лидеров. Мы работаем в постоянном взаимодействии с промышленностью и с институтами Российской академии наук. Уверены, что в этом сотрудничестве с индустрией и академической наукой - наша сила.

Илья Куфтырев, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО:

- ИТМО удалось преодолеть пятилетний публикационный порог по научным статьям, индексируемым Web of Science в соответствующей предметной области. Думаю, это сыграло решающую роль в достижении высокого результата. При этом, если говорить о числе публикаций именно в топовых журналах в данной области, у нас были конкурентные позиции уже в прошлом году, но тогда для того, чтобы оказаться в рейтинге, нам не хватило общего числа публикаций.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Опубликован новый всемирный рейтинг университетов

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС"

- Кроме попадания в топ-100, МИСИС подтвердил свои позиции в группе 301+ по направлению "Материаловедение и технология материалов", а также впервые вошел в группу 301-500 по направлению "Нанонауки и нанотехнологии". Это одно из приоритетных направлений деятельности нашего вуза. Есть ряд лабораторий, созданных на средства мегагрантов Правительства РФ, которые эффективно работают в этой передовой области. А по итогам приемных кампаний последних лет именно специальности в сфере IT и нанотехнологий - самые популярные у абитуриентов нашего университета.

Посмотреть все результаты рейтинга: www.shanghairanking.com

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Наука и образование Высшая школа экономики
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