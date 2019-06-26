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26.06.2019 10:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, как распознается один из самых опасных видов рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно статистике американских врачей, из 22240 женщин в США, у которых ежегодно диагностируется рак яичников, только 47% живут дольше пяти лет.

- Раньше мы действительно не понимали рак яичников. Да, мы использовали термин "рак яичников", но только недавно стало известно, что в большинстве случаев этот вид онкологии даже не начинается в яичнике. Мы просто не смотрели в нужном месте. А потому известна масса случаев, когда рак яичника на начальной стадии обнаруживается случайно. Например, по результатам компьютерной томографии брюшной полости у женщины, попавшей в отделение неотложной помощи после автомобильной аварии, - объяснила сотрудница отдела исследований женского здоровья отделения акушерства и гинекологии в Медицинской школе им. Дэвида Геффена и специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете доктор Бет Карлан.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Исследователь пояснила, что обнаружить рак яичников на первой стадии (когда он излечим в 90% случаев) сложно из-за "расплывчатых" симптомов, которым женщины часто не придают значения. Среди них: вздутие живота, запоры, чрезмерное чувство сытости после употребления обычной порции пищи, боль в спине.

Большинство женщин по шесть-девять месяцев живут с этими симптомами до того, как обращаются к врачу и узнают о диагнозе.

Бет Карлан считает, что ключом к раннему обнаружению рака является генетика.

- Меня всегда удивляло то, как в разные дни я могу сделать одну и ту же операцию двум или трем женщинам, и одна женщина живет всего два года, а другой повезло жить 20 лет. Работа в лаборатории дает понимание того, почему одни люди живут дольше, чем другие, и почему пациенты по-разному реагируют на лечение, - заключила доктор.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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