Врачи назвали основную опасность для женщин до 50 лет

Зарубежные кардиологи предупредили, что курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в 13 раз более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с представительницами слабого пола, у которых нет вредной привычки, передает CNN со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.

Исследователи из Шеффилда проанализировали состояние здоровья более трех тысяч пациентов, переживших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (или STEMI - состояние, которое характеризуется блокировкой одной из главных артерий сердца, которая снабжает орган кислородом и кровью).

Как показало исследование, наибольший риск сердечного приступа у курильщиков наблюдается в возрасте от 18 до 49 лет. У мужчин он в полтора раза ниже, чем у женщин.

Ученые предполагают, что курение особенно опасно для женщин, так как оно влияет на выработку гормона эстрогена, понижая его уровень. Между тем, эстроген обладает защитными свойствами для женского сердца, отметили исследователи. Они также добавили, что отказ от вредной привычки снижает риск развития опасного недуга.