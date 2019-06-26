Новости

Тюменские врачи удалили гигантскую опухоль, про которую пациент не знал 08:33
Ученые придумали, где будут жить мамонты в случае возрождения вида 08:24
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями 08:08
В Вологодской области завели дело после гибели девушки, спасавшей ребенка 07:52
В Москве сегодня ожидается дождь и максимум +21 07:50
Леопард с "двойным гражданством" заблудился между Россией и Китаем 07:47
Буффон намерен вернуться в "Ювентус" 07:13
Врачи назвали основную опасность для женщин до 50 лет 07:12
Конгресс США нашел способ запретить Трампу развязать войну с Ираном 07:08
В Приморье на форуме "Армия-2019" покажут истребитель Су-35С 07:04
Пресс-службу Белого дома возглавила знакомая Меланьи Трамп 06:45
На Камчатке произошло второе сильное землетрясение за сутки 06:42
Депутаты Приморья поддержали создание правительства края 06:42
В центре Новосибирска мужчину расстреляли из пистолета 06:35
Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ 06:18
Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США 05:58
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней 05:40
Извержение вулкана погубило все живое на курильском острове Райкоке 05:36
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату 05:08
Американские компании продолжили сотрудничество с Huawei 04:51
Шесть силовиков погибли в результате атаки боевиков на севере Египта 04:49
На Камчатке произошло мощное землетрясение 04:16
Китай отказался от канадского мяса 03:57
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов 03:41
Хуситы вновь атаковали аэропорты Саудовской Аравии 03:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
26.06.2019 07:12
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи назвали основную опасность для женщин до 50 лет

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные кардиологи предупредили, что курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в 13 раз более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с представительницами слабого пола, у которых нет вредной привычки, передает CNN со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.

Исследователи из Шеффилда проанализировали состояние здоровья более трех тысяч пациентов, переживших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (или STEMI - состояние, которое характеризуется блокировкой одной из главных артерий сердца, которая снабжает орган кислородом и кровью).

Фото: iStock
Названа польза от ежедневного употребления сала

Как показало исследование, наибольший риск сердечного приступа у курильщиков наблюдается в возрасте от 18 до 49 лет. У мужчин он в полтора раза ниже, чем у женщин.

Ученые предполагают, что курение особенно опасно для женщин, так как оно влияет на выработку гормона эстрогена, понижая его уровень. Между тем, эстроген обладает защитными свойствами для женского сердца, отметили исследователи. Они также добавили, что отказ от вредной привычки снижает риск развития опасного недуга.

Общество Здоровье Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ
Озвучены поддержавшие РФ в ПАСЕ государства
Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
Трамп пригрозил уничтожить Иран
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси