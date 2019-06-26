Всеобщая забастовка началась в Уругвае

В Уругвае профсоюзы организовали всеобщую забастовку, которая существенно осложнила жизнь в стране. Выполнять свои обязанности отказались учителя, водители автобусов, сотрудники банков, продавцы и многие другие.

В городе Монтевидео (столица) общественный транспорт работал по сильно сокращенной схеме. Улицы полупусты, сообщает РИА Новости.

Одной из причин забастовки, которая продлится 24 часа, стал уход из страны бразильского энергетического гиганта Petrobras. Компания пообещала уволить почти всех работников.