Новости

Китай отказался от канадского мяса 03:57
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов 03:41
Хуситы вновь атаковали аэропорты Саудовской Аравии 03:15
Всеобщая забастовка началась в Уругвае 02:38
Озвучены поддержавшие РФ в ПАСЕ государства 02:21
В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет 02:01
Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве 01:41
Два человека погибли во время бури на востоке Мексики 01:30
Небензя: Сирийское гуманитарное досье пытаются политизировать 00:25
Брейк-данс стал олимпийским видом спорта 25.06.2019
Батутист Мельник завоевал серебро Европейских игр 25.06.2019
Московский проспект в Киеве сохранит свое название 25.06.2019
На встрече Порошенко с избирателями неизвестные бросили дымовые шашки 25.06.2019
В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции 25.06.2019
Глава МИД Ирана обвинил Болтона в подготовке войны 25.06.2019
Стали известны страны, поддержавшие Россию в ПАСЕ 25.06.2019
Минфин и Минэнерго согласовали топливные льготы на 2020 год 25.06.2019
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего 25.06.2019
Глава Минэкономразвития рассказал, как видит экономический кризис 25.06.2019
95% нарушителей на дорогах Москвы превышают скорость на 20-40 км/ч 25.06.2019
В Москве произошел крупный природный пожар 25.06.2019
В ЛНР объяснили отступление украинских военных 25.06.2019
Девять человек пострадали в Чехии при столкновении автобуса с грузовиком 25.06.2019
Госдума и правительство решат проблемы во взаимодействии 25.06.2019
Редчайшую "Волгу" с мотором Toyota выставили на продажу 25.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
26.06.2019 02:38
Рубрика: В мире

Всеобщая забастовка началась в Уругвае

В Уругвае профсоюзы организовали всеобщую забастовку, которая существенно осложнила жизнь в стране. Выполнять свои обязанности отказались учителя, водители автобусов, сотрудники банков, продавцы и многие другие.

Пилоты авиакомпании SAS прекратили семидневную забастовку

В городе Монтевидео (столица) общественный транспорт работал по сильно сокращенной схеме. Улицы полупусты, сообщает РИА Новости.

Одной из причин забастовки, которая продлится 24 часа, стал уход из страны бразильского энергетического гиганта Petrobras. Компания пообещала уволить почти всех работников.

В мире Южная Америка Уругвай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Озвучены поддержавшие РФ в ПАСЕ государства
Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна об атеистах на войне
Трамп пригрозил уничтожить Иран
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси