Вышел трейлер нового мультсериала про Скуби-Ду

Смешливый пёс Скуби-Ду и его друзья вновь возвращаются на экраны.

Телеканал Boomerang опубликовал трейлер нового мультсериала "Скуби-Ду и угадай, кто?" (Scooby-Doo and Guess Who?), свидетельствующий: в продолжении истории знаменитой компании искателей приключений всё будет по-прежнему, от олдскульной анимации до мистически-детективных сюжетов.

Премьера очередной части огромной авантюрной франшизы - уже завтра.

Пёс дебютировал на экранах в 1969 году мультсериалом "Скуби-Ду, где ты?".

Сейчас франшиза насчитывает 13 мультсериалов, три с половиной десятка полнометражных мультфильма, несколько спецвыпусков, телефильмов и игровых фильмов.

Последним продуктом серии до недавнего времени был мультсериал "Будь классным, Скуби-Ду!", выходивший с 2015-го по 2018 год. Он делится на два сезона и включает 52 эпизода.