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26.06.2019 22:05
Рубрика: Власть

Не так сидят

За плохие условия в тюрьме выплатят компенсацию
Текст: Ксения Кривенко
Госдума начала сбор отзывов на законопроект о компенсации для заключенных за нарушение условий их содержания под стражей и в исправительных учреждениях. Как оказалось, именно такие жалобы чаще всего подают россияне в Европейский суд по правам человека. Сейчас на рассмотрении находится 750 подобных дел. Велика вероятность, что по каждому из них придется выплатить от 2000 до 10 000 евро. Но загладить оплошности тюрьмы можно и рублем.

Минюст предлагает внести изменения в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Предполагается, что любой заключенный, недовольный условиями в тюрьме, сможет подать иск в суды рядом с казенным домом и потребовать компенсацию. Для ее получения нужен только факт нарушения норм и правильно оформленный иск. Заключенному достаточно возмутиться плохим питанием, тесной камерой или грязной душевой и грамотно изложить это в жалобе. Далее пройдет проверка, подтвердят факт нарушения, и пострадавший получит свои деньги. Долго и мучительно доказывать вину всех организаций и лиц, обязанных создавать благоприятные условия в местах лишения свободы, не придется.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Выплачивать компенсацию будут за счет казны РФ и сразу после принятия решения о ее присуждении. Есть еще пара приятных моментов для заключенных. Рассмотреть иск должны будут в минимальные сроки. При этом судьи будут обязаны придерживаться Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
По сути, механизм разносторонне продуман. С одной стороны, заключенные в минимальные сроки получают гарантированную компенсацию. С другой стороны, сократится количество жалоб в ЕСПЧ и улучшится имидж России. А главное, сократятся расходы федерального бюджета. Компенсации, предусмотренные законопроектом, будут значительно меньше выплат по постановлениям Европейского суда.

Сейчас проект находится в стадии сбора отзывов и возможных предложений и уже включен в примерную программу весенней сессии Думы на июль.

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