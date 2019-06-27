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27.06.2019 07:43
Рубрика: Спорт

"Атлетико" нашел замену Гризманну на 126 миллионов евро

Текст: Максим Домчев
Жуан Феликс. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo Жуан Феликс. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo
Жуан Феликс. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo

Мадридский "Атлетико" договорился о трансфере нападающего португальской "Бенфики" Жуана Феликса. Сумма сделки составит 126 миллионов евро. Лиссабонский клуб уже сообщил о том, что поступило предложение от мадридцев.

"Атлетико" нашел замену французскому нападающему Антуану Гризманну, который в скором времени подпишет контракт с "Барселоной". За 126 миллионов евро мадридцы приобретут 19-летнего нападающего "Спортинга" из Лиссабона Жуана Феликса. Если сделка состоится, то Жуан Феликс станет самым дорогим игроком в истории "Атлетико".

По данным испанских СМИ, зарплата самого Феликса в новом клубе составит шесть миллионов евро в год. Также в договоре будет прописана сумма, за которую футболист сможет покинуть "Атлетико" - 350 миллионов евро.

Ранее желание приобрети Феликса озвучили "Манчестер Юнайтед" и другой мадридский клуб "реал". Но, по данным португальских СМИ, их предложение оказалось менее выгодным для клуба и футболиста.

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл один матч.

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