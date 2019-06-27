Атлеты Союзного государства продемонстрировали олимпийский характер

На традиционный вопрос, который адресуют в эти дни журналисты гостям и болельщикам белорусской столицы о впечатлениях от проходящих уже седьмой день II Европейских игр, большинство кратко, но смачно отвечают: "море удовольствий!".

И хотя в отличие от Баку, где четыре года назад и был впервые поднят флаг континентальных состязаний, брызги зрительского восторга не купаются в волнах морского побережья, оценить эмоциональный вал впечатлений от атлетического "заплыва" мастеров из 50 стран трудно переоценить.

Белорусы, констатируют местные издания, с достоинством переняли эстафетную палочку у столицы Азербайджана и сделали все возможное, чтобы организовать мероприятие на высшем уровне. Да и состязательный азарт мастеров Союзного государства вызывает на 12-ти аренах в Минске постоянный шквал зрительских симпатий. Урожай из 108 наград, которые оказались в копилке обеих команд, уже обеспечил им лидирующие позиции в итоговой таблице международных игр.

По итогам прошедшего дня российские атлеты записали себе в актив десять наград, а их общее количество уже достигло 63-х (28-15-20). Хозяева турнира стараются тоже не снижать набранный темп и по-прежнему занимают вторую строчку в турнирной таблице, завоевав за эти дни 45 медалей: 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых.

А всего в минувшую среду, напоминает БЕЛТА, разыгрывалось 16 комплектов наград. Этот день принес хозяевам турнира четыре награды, правда, из которых только одна - высшей пробы. Единственное золото для белорусов завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Они выиграли финальный заезд байдарок-двоек. Первое место спортивный дуэт не уступил до самого финиша. "Вы показали отличную готовность и нацеленность на максимальный результат. Ни на секунду не позволили соперницам усомниться в вашем подавляющем преимуществе", - говорится в поздравлении победителям Александра Лукашенко.

Глава государства пожелал спортсменкам таких же уверенных, ярких побед и в других гонках Европейских игр. Еще одну награду на гребном канале в Заславле добыл и белорусский байдарочник Олег Юреня, став бронзовым призером на дистанции 1000 метров.

Первая награда появилась накануне и у стрелков - Юрий Щербацевич стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров. Позже еще одну серебряную медаль в копилку белорусской команды положил борец вольного стиля Али Шабанов, занявший второе место в весовой категории до 86 кг.

В судейском штабе все готово к предстоящему 27 июня награждению победителей игр по шести видам спорта. Больше всего медалей, сообщает агентство, найдут своих обладателей на гребном канале в Заславле: гребцы на байдарках и каноэ определят сильнейших в одиннадцати номинациях.

Первые четыре комплекта наград на велодроме "Минск-Арены" разыграют после полудня участники состязаний по трековым велогонкам. На коврах Дворца спорта мастера вольной и женской борьбы определят призеров в четырех весовых категориях. А мастера стрельбы из лука на арене "Олимпийский" с утра пораньше разыграют два последних комплекта наград. Чуть позже в тире имени маршала Тимошенко начнется финал турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров среди женщин. Участники соревнований по стендовой стрельбе разыграют два комплекта медалей.

Кроме того, завершатся 27 июня и матчи предварительного этапа турнира по пляжному футболу. Сборная РБ начнет свой заключительный поединок в группе А против команды Португалии. Предварительные соревнования продолжатся и на турнирах по бадминтону, настольному теннису и спортивной гимнастике.

То, что II Европейские игры демонстрируют высочайший уровень развития белорусского спорта, констатируют участники игр. Это отметила, в частности, и Нина Недосекова, пережевавшая вместе с мужем на трибунах за выступлением сына Максима, который тоже добавил золота в копилку белорусской команды легкоатлетов в прыжках в высоту. "Конечно, сын есть сын, за него сердце всегда бьется особенно громко, но горячо мы болели и за всех ребят нашей команды. Сами тоже получили огромное количество положительных впечатлений, главное из которых связано с уровнем белорусского спорта, который продемонстрировали состязания", - убеждена Недосекова. По ее словам, во многом достижения спорта обусловлены и вниманием к нему со стороны государства.