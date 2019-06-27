СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
27.06.2019 10:20
Текст: Юрий Сизов

Атлеты Союзного государства продемонстрировали олимпийский характер

На традиционный вопрос, который адресуют в эти дни журналисты гостям и болельщикам белорусской столицы о впечатлениях от проходящих уже седьмой день II Европейских игр, большинство кратко, но смачно отвечают: "море удовольствий!".
Фото: minsk2019.by Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в классе байдарок-двоек (К2) на 500 м. Фото: minsk2019.by
Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в классе байдарок-двоек (К2) на 500 м. Фото: minsk2019.by

И хотя в отличие от Баку, где четыре года назад и был впервые поднят флаг континентальных состязаний, брызги зрительского восторга не купаются в волнах морского побережья, оценить эмоциональный вал впечатлений от атлетического "заплыва" мастеров из 50 стран трудно переоценить.

Белорусы, констатируют местные издания, с достоинством переняли эстафетную палочку у столицы Азербайджана и сделали все возможное, чтобы организовать мероприятие на высшем уровне. Да и состязательный азарт мастеров Союзного государства вызывает на 12-ти аренах в Минске постоянный шквал зрительских симпатий. Урожай из 108 наград, которые оказались в копилке обеих команд, уже обеспечил им лидирующие позиции в итоговой таблице международных игр.

По итогам прошедшего дня российские атлеты записали себе в актив десять наград, а их общее количество уже достигло 63-х (28-15-20). Хозяева турнира стараются тоже не снижать набранный темп и по-прежнему занимают вторую строчку в турнирной таблице, завоевав за эти дни 45 медалей: 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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А всего в минувшую среду, напоминает БЕЛТА, разыгрывалось 16 комплектов наград. Этот день принес хозяевам турнира четыре награды, правда, из которых только одна - высшей пробы. Единственное золото для белорусов завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Они выиграли финальный заезд байдарок-двоек. Первое место спортивный дуэт не уступил до самого финиша. "Вы показали отличную готовность и нацеленность на максимальный результат. Ни на секунду не позволили соперницам усомниться в вашем подавляющем преимуществе", - говорится в поздравлении победителям Александра Лукашенко.

Глава государства пожелал спортсменкам таких же уверенных, ярких побед и в других гонках Европейских игр. Еще одну награду на гребном канале в Заславле добыл и белорусский байдарочник Олег Юреня, став бронзовым призером на дистанции 1000 метров.

Первая награда появилась накануне и у стрелков - Юрий Щербацевич стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров. Позже еще одну серебряную медаль в копилку белорусской команды положил борец вольного стиля Али Шабанов, занявший второе место в весовой категории до 86 кг.

В судейском штабе все готово к предстоящему 27 июня награждению победителей игр по шести видам спорта. Больше всего медалей, сообщает агентство, найдут своих обладателей на гребном канале в Заславле: гребцы на байдарках и каноэ определят сильнейших в одиннадцати номинациях.

Первые четыре комплекта наград на велодроме "Минск-Арены" разыграют после полудня участники состязаний по трековым велогонкам. На коврах Дворца спорта мастера вольной и женской борьбы определят призеров в четырех весовых категориях. А мастера стрельбы из лука на арене "Олимпийский" с утра пораньше разыграют два последних комплекта наград. Чуть позже в тире имени маршала Тимошенко начнется финал турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров среди женщин. Участники соревнований по стендовой стрельбе разыграют два комплекта медалей.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Кроме того, завершатся 27 июня и матчи предварительного этапа турнира по пляжному футболу. Сборная РБ начнет свой заключительный поединок в группе А против команды Португалии. Предварительные соревнования продолжатся и на турнирах по бадминтону, настольному теннису и спортивной гимнастике.

То, что II Европейские игры демонстрируют высочайший уровень развития белорусского спорта, констатируют  участники игр. Это отметила, в частности, и Нина Недосекова, пережевавшая вместе с мужем на трибунах за выступлением сына Максима, который тоже добавил золота в копилку белорусской команды легкоатлетов в прыжках в высоту. "Конечно, сын есть сын, за него сердце всегда бьется особенно громко, но горячо мы болели и за всех ребят нашей команды. Сами тоже получили огромное количество положительных впечатлений, главное из которых связано с уровнем белорусского спорта, который продемонстрировали состязания", - убеждена Недосекова. По ее словам, во многом достижения спорта обусловлены и вниманием к нему со стороны государства.