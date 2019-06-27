Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

В Чикаго сотрудница бара плюнула в сына американского президента Дональда Трампа Эрика. За это женщина была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Инцидент произошел в баре при гостинице Aviary. Трамп-младший назвал поступок барменши отвратительным, передает Breibart. А также отметил, что у женщины "явно есть проблемы с эмоциями". В нападении он обвинил демократов, которые являются противниками его отца, и добавил, что у сторонников этой партии "очень мало культуры".

Компания Alinea Group временно отстранила нарушительницу от работы и заверила, что разберется в произошедшем. Ее представители признают, что в клиентов плеваться нельзя ни при каких обстоятельствах.