СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
В мире
27.06.2019 11:10
Текст: Юрий Сизов

Большая часть бюджета II Евроигр направлена на развитие инфраструктуры Беларуси

Пока на спортивных аренах Минска судейские бригады пристально регистрируют голы, очки, секунды, набранные спортсменами II Европейских игр, финансисты Беларуси также скрупулезно анализируют расходы этого континентального турнира. Его бюджет, пояснили в Министерстве финансов РБ, состоит из двух компонентов: организационного и инвестиционного.

На развитие инфраструктуры республики, по оценке экспертов, уже направлено 70 процентов средств Европейских игр. Причем, инвестиционный компонент - наиболее значимый в структуре расходов. По словам главы минфина РБ, из 540 млн потраченных белорусских рублей 266 млн составили средства бюджета. Организационные расходы взяла на себя принимающая сторона, а вторую часть расходов он назвал "инвестиционными" и оценил в 380 млн белорусских рублей.

За счет бюджетных средств в белорусской столице провели модернизацию, ремонт и оснащение двенадцати крупнейших спортивных объектов. Среди них - центр по гребным видам спорта, республиканский центр олимпийской подготовки по теннису, стадион "Динамо", комплексы "Минск-Арена", Palova Arena, "Чижовка-Арена", Дворец спорта.

Фото: Константин Завражин/РГ
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С привлечением кредитных ресурсов Банка развития построено и здание центра спортивной медицины, спортивный зал по игровым видам спорта, общежитие Студенческой деревни. Финансирование банка помогло реконструировать и спортивно-стрелковый и олимпийский комплекс "Стайки". Кроме того, приобретены четыре передвижные телевизионные станции формата HD.

Что касается внебюджетных источников финансирования, пояснили в Минфине, то это, прежде всего, безвозмездная спонсорская помощь, доходы от реализации билетов, сувенирной и лицензионной продукции. Предусматриваются, по их словам, поступления средств от продажи Европейскими олимпийскими комитетами прав на телетрансляцию и реализацию международной маркетинговой программы.

"Окончательная оценка доходов и расходов, связанных с проведением II Европейских игр в Минске, будет произведена по окончании мероприятия", - уточнили в министерстве.