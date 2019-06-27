Борзаковский: Выступление в Минске под флагом России - огромная мотивация

Российские легкоатлеты не смогли пробиться в финал командного турнира на Европейских играх в Минске, который проходит в новом формате DNA - Dynamic new athletics, или Динамическая новая атлетика.

В полуфинальном матче наша команда соревновалась со сборными Беларуси, Венгрии, Испании, Италии и Чехии. По итогам выступления в девяти дисциплинах мы набрали 48 очков и заняли последнее место. Выиграли эту матчевую встречу хозяева Европейских игр, набравшие 73 балла. Второй результат показала команда Италии (57), третий - чешские спортсмены (56).

В финал соревнований по легкой атлетике, который пройдет 28 июня, также отобрались Германия, Франция и Украина.

Несмотря на такой результат, главный тренер сборной России, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский похвалил всю команду.

Юрий, полуфинал проходил под сильнейшим ливнем. Наш высотник Илья Иванюк предпочел бы, чтобы соревнования перенесли, а то и хороший прыжок не покажешь, и травмироваться можно. Погода повлияла на результаты?

Юрий Борзаковский: На погоду здесь грешить нельзя, потому что все выступали в одинаковых условиях. Как бы то ни было, но ребята молодцы, выступили в силу своих возможностей на данный момент. Состав команды у нас не сильнейший, и одна из главных героинь сегодняшнего дня - Мария Павлова, которая выступила в трех дисциплинах. Так получилось, что призер Игр в метании копья Екатерина Старыгина и чемпионка в прыжках в длину Елена Соколова из-за травм вынуждены были покинуть Минск. Огромнейший молодец Артем Макаренко. Пробежать в таких условиях по личному результату дорогого стоит. В целом команда отлично выступила. Могу выделить каждого из них. Все старались, бились до последнего. Ребята были единой командой, болели друг за друга. Не все сложилось. Но это спорт. Все старты еще впереди в любом случае. Ребята реабилитируются. Главный старт сезона - чемпионат мира. Будем готовиться к нему.

Как вам новый формат соревнований?

Юрий Борзаковский: Формат своеобразный, но смотрибельный, зрителям нравится. Это хорошо. Ну а спортсмены просто делают свое дело. Это их работа. На мой взгляд, если бы было больше видов, было бы еще лучше. Но тогда программа затянется. А так действительно динамично. Все проходит в течение двух часов.

В Минске впервые за долгое время российские легкоатлеты выступали под флагом своей страны. И в индивидуальном зачете у нас есть "золото". Значит, турнир можно занести в актив?

Юрий Борзаковский: Когда Лена Соколова стояла на первом месте в российской форме, играл гимн, поднимался флаг, эмоции были непередаваемые. Мы все по этому соскучились, и это - мотивация для всех ребят. Не только для тех, которые здесь присутствовали, но и для всех, кто выступает за сборную команду, за тех, кто болеет за нас. К сожалению, это пока единственный старт, до которого нас допустили выступать под флагом. Но мы очень ждем восстановления, чтобы ребята полноценно выступали.