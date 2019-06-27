Что требуют в райдерах звезды "Славянского базара в Витебске"

2 ноября в Минске пройдет сольный концерт народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

В Беларуси Примадонна - частый гость. Еще в марте 2009 года, накануне своего 60-летия, Алла Пугачева объявила о завершении сольной карьеры и проведении прощального тура. Он продолжался целый год. Одним из городов тура стал Минск. Также именно на "Славянском базаре в Витебске" Филипп Киркоров, по словам белорусского композитора Эдуарда Ханка, познакомился с примадонной.

В Минске Алла Пугачева представит свою программу "P.S.", с которой в 2019 году после своего 70-летия выступала в Кремле. Это - своеобразный постскриптум многолетней карьеры Пугачевой, концерт-откровение, разговор по душам, хорошо знакомые, давно любимые песни будут словно прожиты заново.

Организатор концерта Аллы Пугачевой, управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которые артистка выдвинула для организации концерта в Беларуси. Пугачева предпочитает передвигаться на поезде, поэтому отправится в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым. Кроме того, ей направили на выбор несколько вариантов проживания в пятизвездочных отелях. Бытовые требования артистки довольно простые - гримерка с зеркалами, фрукты, вода и "все такое прочее".

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал "запросы" Пугачевой, рассказал о райдере Валерии и Филиппа Киркорова: "Имеют право на элементарные удобства. Для нас, как для менеджеров, принципиально важно, чтобы в райдере был новый транспорт и хорошие условия с точки зрения проживания. Звезды вкалывают. Например, Валерия 700-800 часов в год летает".

Так же у Валерии принципиальное требование - живой звук. Например, на "Славянском базаре в Витебске" Иосиф сам контролировал звучание оборудования в Летнем амфитеатре.

В Витебске у звезд есть любимая гостиница "Эридан". Здесь останавливались Пугачева, Леонтьев, Киркоров, Фотий, Газманов, последний заказывал на завтрак драники и даже перемещался по древнему городу Шагала на велосипеде.

Моисеев, как и Басков, много лет подряд останавливались именно в этой гостинице. Оба облюбовали себе определенные номера. Однажды администрация отеля решила звезд немного перетасовать. Баскова поселили в номер, где жил Моисеев, а Моисеев отправился в бывший номер Лаймы Вайкуле с нежным декором.

В номере, где жила Анастасия Волочкова, в уголке стоял самый настоящий патефон, а около - балетные пуанты. Дизайнер отеля любила имитацию старины. В каждом номере - то сундучок, то самоварчик. Стены украшены видами старого Витебска и репродукциями Шагала.

Но позже Киркоров вместе с Пугачевой поселились в "Лучесе" - единственной гостинице Витебска, которая имеет статус четырехзвездной. Пугачева занимала трехкомнатные апартаменты на седьмом этаже, Киркоров - этажом ниже.

За годы фестиваля "Лучеса" многого навидалась: и собачек Людмилы Гурченко, и как Валерию Леонтьеву шторы из дома тащили - те, что в отеле, не защищали от солнца, как требовал певец.

Киркоров как-то возмутился, что нет в Витебске кроватей кинг-сайз.

- В прошлом году с Розой Рымбаевой на "Славянский базар в Витебске" приезжали казахские батыры, и не жаловались - так что проблем с большими кроватями больше нет. А эти парни побольше Филиппа Киркорова, - пояснил 31-летний гендиректор Центра культуры "Витебск" и директор "Славянского базара" Глеб Лапницкий. - Капризы артистов не сильно достают. Мы уже знаем, от кого что ожидать, на что обращать внимание, и какая претензия будет высказана в пятидесятый раз. Но когда уж совсем "закидоны", обсуждаем требования с менеджментом и пытаемся найти точки соприкосновения.