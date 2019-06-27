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Рубрика: Спорт

Де Лигт договорился с "Ювентусом" и назвал кумира

Текст: Максим Домчев
Маттейс Де Лигт. Фото: Action Images via Reuters/Matthew Childs/File Photo Маттейс Де Лигт. Фото: Action Images via Reuters/Matthew Childs/File Photo
Маттейс Де Лигт. Фото: Action Images via Reuters/Matthew Childs/File Photo

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт договорился о переходе в "Ювентус". Также голландец признался, что его кумиром является Криштиану Роналду.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Голландский защитник Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в туринском "Ювентусе", сообщает Sky Sports. По данным издания, сумма трансфера составит не менее 75 миллионов евро, а сам футболист будет получать в год 12 миллионов. "Ювентус" уже готовит официальное предложения для "Аякса" и сделка по Де Лигту - вопрос ближайшего времени. Названа уже и сумма отступных, которую пропишут в новом контракте. Она составит 150 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что сам футболист намерен продолжить карьеру в "Барселоне", куда перешел его партнер по "Аяксу" Френки Де Йонг. При этом семья футболиста настаивала именно на каталонском клубе. Однако в итоге трансфер состоится в "Юве".

Косвенно это подтверждает и интервью, данное Де Лигтом. В нем он признался, что всегда симпатизировал своему будущему партнеру по "Ювентусу" Криштиану Роналду.

"Недавно, когда я обедал с моими друзьями, пришли к выводу, что я всегда хотел быть Криштиану Роналду, когда мы играли в детстве во дворе, - приводит слова игрока Voetbal International. - Это было, когда португалец еще выступал за "Манчестер Юнайтед". Моя первая футболка тоже была с его именем".

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