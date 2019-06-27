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27.06.2019 11:35
Рубрика: Экономика

Денис Мантуров встретился с главой МИД ОАЭ

Текст: Роман Маркелов

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Аль Нахайяном. Одной из главных тем встречи стало сотрудничество в гражданской авиации.

Фото: Олеся Курпяева
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"Мы видим три основные направления сотрудничества в авиационной сфере: авиасообщение, сертификация воздушных судов, а также совместная разработка и производство авиационной техники", - сообщил Мантуров (цитата по aviaport.ru).

Также, по словам главы Минпромторга, в ближайшее время эмиратский холдинг Tawazun планирует проинвестировать российский проект по производству премиальных автомобилей Aurus.

Соглашение о том, что холдинг из ОАЭ получит 36-процентную долю в проекте, было подписано в феврале 2019 года. Речь идет об инвестициях в 110 миллионов евро в ближайшие три года, а также о дистрибуции модельной линейки Aurus холдингом Tawazun в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг
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