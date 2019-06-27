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27.06.2019 09:48
Рубрика: Общество

Долгосрочное исследование показало самые частые болезни немцев

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти у каждого седьмого гражданина Германии в недавнем прошлом был диагноз депрессия. Об этом говорит долгосрочное исследование сети немецких исследовательских учреждений NAKO (National Cohort Study).

Из 100 000 респондентов, участвовавших в исследовании NAKO с 2014 года, 10 282 женщины и 4 881 мужчина сообщили, что лечились от депрессии.

Фото: iStock
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"Результаты подтверждают, что депрессия распространенное заболевание в Германии", - говорит Ульрих Хегерл, директор Немецкого фонда помощи при депрессии. - Но это не означает, что растет число заболеваний: врачи лучше распознают скрытые симптомы болезни, и пациенты, осознавая ее причины, получают больше помощи".

Профессор Аннет Питерс подтвердила, насколько велика проблема: 15% из 100 тысяч участвующих в эксперименте страдали от депрессии.

Исследование также показало, что сердечные заболевания, которые ранее считались преимущественно мужскими, теперь диагностируются у женщин в молодом и среднем возрасте.

В общей сложности 2% опрошенных участников сообщили, что перенесли один или несколько сердечных приступов. У мужчин сердечно-сосудистые заболевания встречаются на 3,5% чаще, чем у женщин (0,8%). Но примерно одинаково распространены среди врачей: у мужчин - 10,1%, у женщин - 10,4%.

"Мы хотим узнать, как среда и образ жизни влияют на распространенные болезни, такие как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, чтобы более эффективно бороться с ними. Данные этого исследования принесут пользу многим поколениям", - сказала федеральный министр образования Германии Аня Карличек.

Фото: vesti.ru
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Также эксперты зафиксировали факт, что на многих людей раздражающе действует ночью шум уличного движения. Более четверти респондентов (27%) сказали, что раздражены этим шумом, и еще 10% чувствовали среднее и даже сильное беспокойство. Специалисты NAKO планируют изучить влияние шума на здоровье человека, в частности - проследить связь с гипертонией.

Исследование здоровья взрослых в возрасте от 20 до 69 лет является, по мнению экспертов NAKO, крупнейшим исследованием такого рода в Германии: начавшись в 2014 году, оно будет длиться 20-30 лет и охватит в общей сложности 200 000 случайно выбранных участников. В специализированных центрах респондентов тщательно обследуют через определенные промежутки времени в соответствии с едиными критериями. Финансирование исследования, согласно данным организации, за первые десять лет составило около 256 миллионов евро.

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