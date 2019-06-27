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27.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил шансы рубля установить новые рекорды роста

Текст: Георгий Панин
Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

- В последние пару недель наша национальная валюта уверенно укрепляется. Особенно по отношению к доллару США. И для этого есть причины.
Во-первых, рост нефтяных котировок, вызванный обострением противостояния между Соединенными Штатами и Ираном, благотворно сказывается на рубле (рубль - "нефтяная" валюта).

Во-вторых, надежды участников рынка на благоприятный исход переговоров президента США Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G-20 поддерживают спрос на высокодоходные и рисковые активы, в том числе и на активы развивающихся рынков (наш рубль, ОФЗ и акции российских эмитентов как раз являются именно такими активами).

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Назван предельный уровень укрепления рубля

В-третьих, американцы пока не ввели свои "адские" санкции против нашего госдолга, что поддерживает спрос иностранных спекулянтов на российские активы (например, ОФЗ). Их можно купить только за рубли. И это также увеличивает спрос на отечественную валюту.

В-четвертых, продолжается июньский налоговый период, что традиционно поддерживает рубль.

В-пятых, участники рынка ожидают снижений ставки ФРС США и в этом году, и в следующем. Это уже вызвало фронтальное ослабление доллара на всех сегментах мирового финансового рынка. И это - главная причина аномального укрепления рубля.

Следует иметь в виду, что столь несоответствующее состоянию нашей экономики укрепление национальной валюты стало возможно только благодаря одновременному воздействию всех этих факторов. В моменте рубль крайне перекуплен. И это не может продолжаться долго. Судя по последним действиям, в нашем ЦБ это хорошо понимают. Например, принимаются меры для ограничения объема валютных вкладов населения в банках.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Рубль ждет важное событие: курс может подойти к 60 за доллар

Ситуация может очень скоро перемениться. И не в пользу нашей валюты. Важный сигнал прозвучал 25 июня в выступлении председателя ФРС Пауэлла. Смысл выступления сводился к тому, что у Федрезерва есть аргументы в пользу снижения ставки. Но это вовсе не означает, что ее понижение в обозримом будущем неизбежно. Такой взгляд председателя ФРС вызвал заметное восстановление доллара США. И уже привел к некоторому ослаблению рубля (он сдал часть завоеванных позиций и вернулся выше отметки 63 рубля за доллар). Действие других факторов, позитивно влияющих на курс рубля, также может скоро прекратиться. А на фоне замедления мировой экономики и продолжающегося снижения реальных доходов населения, перспективы нашей национальной экономики и валюты на остаток текущего года выглядят совсем не радужно.

Что касается прогнозов на четверг, 27 июня, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках доллара и евро по отношению к рублю. Так, в 15:00 мск будет опубликован индекс потребительских цен по Германии. Если данные окажутся лучше прогнозов, это вызовет некоторое укрепление евро, в том числе и к рублю.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Аналитики рассказали о будущем доллара

Затем ожидается публикация макроэкономической статистики по экономике США. Наиболее важные данные будут обнародованы в 15:30 (ВВП) и 17:00 мск (незавершенные продажи на рынке недвижимости). Если данные окажутся лучше прогнозов, то доллар продолжит восстанавливаться по отношению к нашей валюте.

Так что сегодня в течение дня можно ожидать небольшое ослабление рубля по отношению к доллару до отметок 63,20-63,30 и менее масштабного снижения по отношению к единой валюте до 71,80 рубля.

В целом на этой неделе можно ожидать продолжения умеренного восстановления доллара и евро по отношению к рублю. Во всяком случае отечественной валюте будет очень сложно преодолеть недавние минимумы по паре доллар/рубль, расположенные в районе 62,50. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этой неделе видится в районе 63,60-63,70 и 71,80-72 соответственно.

В сложившейся ситуации представляется целесообразной покупка доллара "со дна".

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