Эксперт оценил шансы рубля установить новые рекорды роста

Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":

- В последние пару недель наша национальная валюта уверенно укрепляется. Особенно по отношению к доллару США. И для этого есть причины.

Во-первых, рост нефтяных котировок, вызванный обострением противостояния между Соединенными Штатами и Ираном, благотворно сказывается на рубле (рубль - "нефтяная" валюта).

Во-вторых, надежды участников рынка на благоприятный исход переговоров президента США Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G-20 поддерживают спрос на высокодоходные и рисковые активы, в том числе и на активы развивающихся рынков (наш рубль, ОФЗ и акции российских эмитентов как раз являются именно такими активами).

В-третьих, американцы пока не ввели свои "адские" санкции против нашего госдолга, что поддерживает спрос иностранных спекулянтов на российские активы (например, ОФЗ). Их можно купить только за рубли. И это также увеличивает спрос на отечественную валюту.

В-четвертых, продолжается июньский налоговый период, что традиционно поддерживает рубль.

В-пятых, участники рынка ожидают снижений ставки ФРС США и в этом году, и в следующем. Это уже вызвало фронтальное ослабление доллара на всех сегментах мирового финансового рынка. И это - главная причина аномального укрепления рубля.

Следует иметь в виду, что столь несоответствующее состоянию нашей экономики укрепление национальной валюты стало возможно только благодаря одновременному воздействию всех этих факторов. В моменте рубль крайне перекуплен. И это не может продолжаться долго. Судя по последним действиям, в нашем ЦБ это хорошо понимают. Например, принимаются меры для ограничения объема валютных вкладов населения в банках.

Ситуация может очень скоро перемениться. И не в пользу нашей валюты. Важный сигнал прозвучал 25 июня в выступлении председателя ФРС Пауэлла. Смысл выступления сводился к тому, что у Федрезерва есть аргументы в пользу снижения ставки. Но это вовсе не означает, что ее понижение в обозримом будущем неизбежно. Такой взгляд председателя ФРС вызвал заметное восстановление доллара США. И уже привел к некоторому ослаблению рубля (он сдал часть завоеванных позиций и вернулся выше отметки 63 рубля за доллар). Действие других факторов, позитивно влияющих на курс рубля, также может скоро прекратиться. А на фоне замедления мировой экономики и продолжающегося снижения реальных доходов населения, перспективы нашей национальной экономики и валюты на остаток текущего года выглядят совсем не радужно.

Что касается прогнозов на четверг, 27 июня, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках доллара и евро по отношению к рублю. Так, в 15:00 мск будет опубликован индекс потребительских цен по Германии. Если данные окажутся лучше прогнозов, это вызовет некоторое укрепление евро, в том числе и к рублю.

Затем ожидается публикация макроэкономической статистики по экономике США. Наиболее важные данные будут обнародованы в 15:30 (ВВП) и 17:00 мск (незавершенные продажи на рынке недвижимости). Если данные окажутся лучше прогнозов, то доллар продолжит восстанавливаться по отношению к нашей валюте.

Так что сегодня в течение дня можно ожидать небольшое ослабление рубля по отношению к доллару до отметок 63,20-63,30 и менее масштабного снижения по отношению к единой валюте до 71,80 рубля.

В целом на этой неделе можно ожидать продолжения умеренного восстановления доллара и евро по отношению к рублю. Во всяком случае отечественной валюте будет очень сложно преодолеть недавние минимумы по паре доллар/рубль, расположенные в районе 62,50. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этой неделе видится в районе 63,60-63,70 и 71,80-72 соответственно.

В сложившейся ситуации представляется целесообразной покупка доллара "со дна".